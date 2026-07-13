Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2026

Ngày 13/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2026. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (13 và 14/7), với sự tham gia của đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Tham gia tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính; trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, những cách làm mới trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, các giảng viên, báo cáo viên đến từ Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ về ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước. Những nội dung này góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh tại buổi tập huấn.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, trong đó cải cách thủ tục hành chính được xác định là một trong những khâu đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính được bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thu Kiên - Đăng Khoa