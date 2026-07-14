Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Kỳ

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Ngày 14/7, Viện Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ xã Yên Kỳ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Tường, là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại thôn 5, xã Yên Kỳ.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Viện Kỹ thuật Hải quân; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Yên Kỳ.
Đại diện Viện Kỹ thuật Hải quân trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Bùi Văn Tường.
Công trình được xây dựng trên diện tích 70m2, với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng thông qua Viện Kỹ thuật Hải quân; phần kinh phí còn lại do gia đình, anh em dòng họ cùng các tổ chức, cá nhân đóng góp. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà, động viên gia đình ông Bùi Văn Tường.
Tại buổi lễ, đại diện Viện Kỹ thuật Hải quân đã trao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho gia đình ông Bùi Văn Tường. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị cũng trao nhiều phần quà chúc mừng, động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo đời sống các hộ có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc.
Đồng thời, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa Viện Kỹ thuật Hải quân với cấp ủy, chính quyền và MTTQ địa phương trong thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đăng Khoa
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