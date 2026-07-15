Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát huy truyền thống hiếu học, quyết tâm chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng xã hội học tập. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng của tổ chức hội sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính mà còn mở ra chặng đường mới để công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục phát huy vai trò trong sự nghiệp phát triển con người và quê hương Đất Tổ.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho Quỹ Khuyến học xã Tân Mai nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Lan tỏa phong trào học tập suốt đời, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Hội đã tham mưu ban hành các kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”; đồng thời triển khai đồng bộ bộ tiêu chí đánh giá các mô hình học tập. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng với 34 hội nghị, hội thảo chuyên đề; phát hành hơn 16.300 cuốn Tập san Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ, hàng chục nghìn tờ rơi, tài liệu hướng dẫn đến từng khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân về học tập suốt đời.

Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phát triển ngày càng thực chất, gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống hiếu học của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng.

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ là hoạt động của hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 512 trung tâm, đạt 100% xã, phường có trung tâm hoạt động. Trong 5 năm, các trung tâm đã mở hơn 40.500 lớp học với khoảng 200 chuyên đề mỗi năm, thu hút trên 1,7 triệu lượt học viên, tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước.

Song hành với đó, công tác truyền thông về khuyến học được đẩy mạnh. Hơn 30.000 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần học tập suốt đời trong toàn xã hội.

Việc xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho phong trào. Đến nay, Quỹ Khuyến học cấp tỉnh đạt gần 20 tỷ đồng; nhiều quỹ cấp xã có từ 3-4 tỷ đồng; nhiều dòng họ duy trì quỹ từ vài chục đến trên 100 triệu đồng. Nguồn lực này đã được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả thông qua các chương trình như học bổng “Học không bao giờ cùng”, “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ”, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, giáo viên có thành tích xuất sắc và học sinh vượt khó học tốt. Riêng năm 2025, hơn 10.000 học sinh và giáo viên được nhận học bổng, phần thưởng với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Cùng với phát triển phong trào, tổ chức hội tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, 100% xã, phường đã thành lập Hội Khuyến học. Mạng lưới hội đã phủ khắp khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào học tập trong cộng đồng.

Ban Khuyến học dòng họ Nguyễn Đình ở xã Phùng Nguyên luôn nhắc nhở, giáo dục con cháu ghi nhớ truyền thống hiếu học của cha ông.

Chuyển đổi số - động lực đưa khuyến học phát triển bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Hội Khuyến học tỉnh xác định chuyển đổi số và khuyến học xanh là hai định hướng xuyên suốt nhằm đổi mới toàn diện hoạt động Hội.

Trọng tâm trước hết là nâng cao chất lượng công tác tham mưu để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng xã hội học tập gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt các chủ trương mới; 85% cán bộ khuyến học cấp xã được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin; 90% Trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ số trong quản lý và tổ chức hoạt động; 100% các cấp hội quản lý hội viên và xét công nhận các danh hiệu học tập trên nền tảng số.

Cùng với đó, hội sẽ tiếp tục mở rộng tổ chức trong các cơ quan, doanh nghiệp, phấn đấu tỷ lệ hội viên đạt 35% dân số; 90% tổ chức hội đạt vững mạnh; không còn tổ chức hội yếu kém.

Để đáp ứng yêu cầu học tập trong thời đại số, hội khuyến khích phát triển các nhóm học tập trực tuyến dành cho công nhân, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi và các đối tượng có điều kiện học tập linh hoạt; đồng thời phấn đấu 90% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập” có kỹ năng số đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập cũng sẽ được nâng lên một bước với việc hình thành “Gia đình học tập số”, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ và cộng đồng trong xây dựng văn hóa học tập. Mục tiêu đến năm 2031, 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ và cộng đồng đạt danh hiệu học tập; 90% cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt “Đơn vị học tập”.

Bên cạnh đó, hội tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực xã hội hóa, phát triển các mô hình gây quỹ sáng tạo như “Vườn rau khuyến học”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, đồng thời triển khai Quỹ Khuyến học số thông qua ngân hàng số, ví điện tử, công khai minh bạch các khoản đóng góp trên nền tảng trực tuyến; phấn đấu bình quân quỹ đạt 35.000 đồng/người dân.

Truyền thống hiếu học là giá trị văn hóa bền vững của quê hương Đất Tổ. Trên nền tảng những kết quả đạt được, cùng quyết tâm đổi mới, ứng dụng công nghệ số và huy động sức mạnh toàn xã hội, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng những công dân học tập toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thị Oanh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh