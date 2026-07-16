Lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Những ngày này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Hòa Bình tập trung ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

BHXH cơ sở Hòa Bình triển khai điểm truyền thông, tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT nhằm lan tỏa thông điệp vì sức khỏe cộng đồng.

Có mặt tại điểm truyền thông cộng đồng đặt tại Trạm Y tế phường Hòa Bình, anh Lê Minh Hải (sinh năm 1999), lao động tự do ở Tổ dân phố 34 chia sẻ: Người dân được cán bộ ngành BHXH nhiệt tình cung cấp thông tin, tư vấn, giải đáp trực tiếp về chính sách BHXH. Đó là những điều tôi đang quan tâm và dự kiến tới đây sẽ tham gia đóng BHXH tự nguyện để đảm bảo các quyền lợi sau này, như chế độ lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT cũng như được chăm sóc sức khỏe khi về già.

Hiện nay, quy trình tham gia, đóng phí và đổi thẻ BHYT nhanh chóng, thuận tiện. Thông qua những câu chuyện thực tế của các hộ dân, đội ngũ nhân viên của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, cộng tác viên của cơ quan BHXH được cộng đồng đón nhận và ủng hộ khi tuyên truyền, tư vấn về BHYT tự nguyện. Ông Lường Văn Chiến ở xã Quy Đức bộc bạch: Ngay ở xóm tôi có trường hợp đầu năm 2026 chẳng may gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não. Nhờ có BHYT mà vượt qua được đợt điều trị dài ngày, phẫu thuật tốn kém. Bởi vậy, tôi tin tưởng lựa chọn tham gia BHYT tự nguyện để luôn cảm thấy yên tâm. Việc đi khám, chữa bệnh định kỳ thường xuyên hơn mà không còn e ngại về chi phí khám, chữa bệnh.

Công tác thu và phát triển người tham gia BHYT đạt bước tiến lớn với độ bao phủ rộng khắp. Để đạt và duy trì mục tiêu BHYT toàn dân, BHXH cơ sở Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó công tác truyền thông được tăng cường trên các nền tảng mạng xã hội, hội nghị đối thoại trực tiếp... nhằm tuyên truyền, giải thích giúp người dân hiểu rõ nguyên lý “đóng góp khi làm, để dành khi ốm”. Dữ liệu từ cơ quan Thuế được khai thác hiệu quả giúp truy vết các doanh nghiệp chưa đăng ký đóng BHXH bắt buộc cho người lao động; BHXH phối hợp cùng công an địa phương rà soát danh sách nhân khẩu chưa tham gia BHYT hộ gia đình; phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu để tiếp cận trực tiếp người lao động phi chính thức.

Theo đồng chí Phạm Thị Huy - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Bình, trong tháng cao điểm truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH cơ sở Hòa Bình đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, giá trị nhân văn và lợi ích thiết thực của chính sách này, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2026 cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bảo đảm tiết kiệm, an toàn và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nội dung tuyên truyền về những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các quy định có hiệu lực từ ngày 01/7/2026; quyền lợi, mức hưởng, mức đóng BHYT và quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT, những lợi ích khi tham gia BHYT liên tục; vai trò của BHYT trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm gánh nặng tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật; trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong thực hiện chính sách BHYT, phòng chống hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi quỹ BHYT; cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT trên địa bàn...

Ngay sau Chương trình ra quân trực tuyến kết nối với điểm cầu BHXH tỉnh, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và các bộ phận nghiệp vụ tập trung triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, bao gồm: Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại khu dân cư; tổ chức điểm truyền thông cộng đồng, tư vấn, giải đáp trực tiếp chính sách BHXH, BHYT tại Trạm y tế phường Hòa Bình và các địa điểm tập trung đông người dân trên địa bàn; tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn cá nhân theo hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; chia các tổ tuyên truyền trực tiếp đến các chợ dân sinh, khu vực đông dân cư, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; phối hợp vận động các chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật BHXH.

Đến thời điểm này, BHXH cơ sở Hòa Bình đã phát triển gần 24.700 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 7.460 người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 23.600 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 142.390 người tham gia BHYT. Các bộ phận nghiệp vụ và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng phấn đấu trong đợt cao điểm từ ngày 26/6 - 31/7/2026 phát triển 80 người tham gia BHXH tự nguyện và tối thiểu 300 người tham gia BHYT hộ gia đình; đồng thời tăng cường vận động, hướng dẫn các chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.

Bùi Minh