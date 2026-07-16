Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý chí vươn lên của hội viên, nông dân, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thi đua năm 2026, tổ chức giao chỉ tiêu, thành lập các cụm thi đua; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua các đợt phát động, hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai, gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Nuôi cá rô đầu nhím kết hợp nuôi ếch thương phẩm của gia đình anh Đỗ Tuấn Anh, xã Chí Đám là một trong những mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn.

Từ các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của hội viên ngày càng được khơi dậy. Điển hình như gia đình anh Đỗ Tuấn Anh - xã Chí Đám đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá rô đầu nhím kết hợp nuôi ếch thương phẩm. Với diện tích ao và bể nuôi hơn 400m2, mỗi năm gia đình anh nuôi 20 vạn ếch, sản lượng 40 tấn, trừ chi phí cho lãi hơn 200 triệu đồng. Cùng với đó, cá rô đầu nhím được thả nuôi gối vụ, sau 4-5 tháng cho thu hoạch, mang lại nguồn thu ổn định. Anh Đỗ Tuấn Anh chia sẻ: “Các phong trào thi đua của Hội đã tạo động lực để nông dân chúng tôi tích cực lao động, tìm tòi những cách làm mới, hiệu quả. Bản thân tôi luôn xác định phải nỗ lực phát triển kinh tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng các hội viên vươn lên”.

Mô hình của anh Đỗ Tuấn Anh là một trong những điển hình từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” - phong trào trung tâm, có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội. Năm 2026, toàn tỉnh có 230.155 hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào được gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, sản xuất an toàn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nông dân tiêu biểu, khởi nghiệp, sáng tạo được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng; từng bước hình thành lực lượng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi tư duy sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và liên kết phát triển kinh tế.

Để tiếp sức cho hội viên thi đua làm giàu, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. 6 tháng đầu năm, 181 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức cho 13.728 hội viên, nông dân. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo hướng gắn vốn với chuyển giao kỹ thuật, cung ứng vật tư, xây dựng mô hình, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Thông qua hoạt động này, vai trò của tổ chức Hội ngày càng thể hiện rõ trong đồng hành, hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất...

Công trình “Hàng cây nông dân” được cán bộ, hội viên nông dân xã Cao Phong chung tay thực hiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với thi đua phát triển sản xuất, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được triển khai sâu rộng. Các cấp Hội vận động hội viên tham gia phát triển hạ tầng nông thôn, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Từ đầu năm đến nay, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến 36.410m2 đất, đóng góp trên 6 tỷ đồng và 31.340 ngày công lao động; tham gia sửa chữa, xây mới hơn 996km đường giao thông nông thôn. Gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp an toàn, các cấp Hội tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả 137 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong sản xuất, toàn tỉnh hiện có 381 mô hình sản xuất nông sản an toàn được duy trì; 230.000 hộ nông dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh được gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các cấp Hội phối hợp vận động hội viên tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; duy trì các mô hình tự quản, tổ hòa giải, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, góp phần phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh hiện duy trì 87 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và 182 tổ hòa giải ở cơ sở.

Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến những phần việc xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phong trào thi đua yêu nước đang được các cấp Hội Nông dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời, khơi dậy sức sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của hội viên, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng người nông dân mới văn minh, phát triển toàn diện.

Anh Thơ