Hơn 11.700 lao động được vay vốn giải quyết việc làm

Thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thời gian qua, tỉnh đã bố trí nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ cùng các nguồn vốn khác đã góp phần tạo điều kiện để hàng nghìn lao động phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Hoạt động giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh góp phần tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động.

6 tháng đầu năm 2026, đã có 11.736 lao động được vay vốn với tổng số tiền 1.102,1 tỷ đồng để giải quyết việc làm trong nước, mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong đó, có 11.675 lao động được vay vốn giải quyết việc làm trong nước với tổng số tiền 1.096,9 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 409,5 tỷ đồng, hỗ trợ 4.681 lượt lao động vay vốn; nguồn vốn từ Trung ương đạt 687,4 tỷ đồng, hỗ trợ 6.994 lượt lao động vay vốn.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã hỗ trợ 61 lao động vay 5,2 tỷ đồng, góp phần tạo cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã phát huy vai trò là “đòn bẩy” giúp người dân mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo thêm việc làm bền vững, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Thơ