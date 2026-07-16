Giữ vững trụ cột an sinh

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm mọi hoạt động thông suốt, quyền lợi của người tham gia không bị gián đoạn. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, BHXH tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Trong điều kiện địa bàn rộng, BHXH tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các hội nghị trực tuyến triển khai ngay các quy định mới về BHXH, BHYT đến các đơn vị trực thuộc.

Thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới

Sau sáp nhập, cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian phát triển mới nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an sinh xã hội. Đối với hệ thống BHXH, thách thức lớn nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng địa bàn quản lý mà còn phải duy trì ổn định việc giải quyết các chế độ, chính sách, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của BHXH Việt Nam, cuối tháng 7/2025, BHXH khu vực XVIII được đổi tên thành BHXH tỉnh Phú Thọ. Đến tháng 10/2025, hệ thống tiếp tục được sắp xếp từ 29 xuống còn 20 BHXH cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hiện nay, BHXH tỉnh có 8 phòng nghiệp vụ, 20 BHXH cơ sở và 688 viên chức, người lao động.

Cùng với kiện toàn tổ chức, đơn vị tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) diễn ra liên tục. Mục tiêu xuyên suốt là mọi quyền lợi của người tham gia đều được giải quyết đầy đủ, kịp thời, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức.

Ngay sau khi mô hình mới đi vào hoạt động, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; phối hợp kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là nền tảng quan trọng để việc triển khai chính sách an sinh xã hội được thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh.

Những giải pháp đó nhanh chóng mang lại kết quả tích cực. Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh có hơn 712 nghìn người tham gia BHXH, tăng hơn 81 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHYT đạt gần 3,4 triệu người, tăng hơn 121 nghìn người. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục đạt kết quả khả quan với tổng số thu từ tháng 6/2025 đến hết tháng 6/2026 đạt hơn 18 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ chậm đóng chỉ chiếm 1,51% kế hoạch thu, thấp hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Không chỉ phát triển đối tượng tham gia, việc giải quyết chế độ, chính sách cũng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong một năm qua, ngành BHXH đã giải quyết hưởng mới các chế độ BHXH cho hơn 287 nghìn lượt người; đồng thời hoàn thành việc giải quyết hơn 4 nghìn hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Chuyển đổi số nâng cao chất lượng phục vụ

Cùng với việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, BHXH tỉnh xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại mà còn là yếu tố quyết định để chính sách BHXH, BHYT đến với người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn.

Ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, BHXH tỉnh đã bố trí 153 viên chức thường trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã để hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian và chi phí đi lại.

BHXH Lập Thạch tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội cho người dân trên địa bàn.

Đến nay, toàn ngành đã tiếp nhận và giải quyết gần 3 triệu lượt hồ sơ, trong đó khoảng 96% hồ sơ được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tăng tính công khai, minh bạch trong phục vụ người dân.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Duy Phương, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ, BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Đến nay, mức độ hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH đạt 100%. Đó không chỉ là kết quả của quá trình cải cách hành chính mà còn phản ánh sự chuyển biến về tư duy phục vụ của đội ngũ cán bộ, viên chức toàn ngành.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên rà soát, đối chiếu dữ liệu người hưởng, kiểm soát chặt chẽ việc chi trả, góp phần bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả các quỹ bảo hiểm và phòng ngừa tình trạng trục lợi chính sách.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; đẩy mạnh truyền thông chính sách, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường quản lý thu, giảm nợ đóng và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân; xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Thúy Hường