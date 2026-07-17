Thời tiết ngày 17/7: Bắc Bộ có nơi mưa trên 250mm, Trung Bộ nắng nóng

Theo dự báo, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, còn Trung Bộ tiếp tục nắng nóng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm 17/7 đến đêm 18/7, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiều vùng biển tiếp tục có gió mạnh và biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 17/7, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Nhiều xã/phường của các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.

Trên biển, ngày và đêm 17/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 1,5-3m.

Ngoài ra, phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Ngày và đêm 18/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3m; biển động.Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn; trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể của các khu vực:

Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc từ 22-24 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; riêng khu Tây Bắc và Lào Cai từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; vùng núi từ 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16/7 đến 3 giờ ngày 17/7 có nơi trên 70mm như: Chế Tạo (Lào Cai) 190,6mm, Nậm Păm (Sơn La) 152,4mm, Tạ Mít (Lai Châu) 70,4mm.

Theo TTXVN