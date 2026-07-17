Lương Sơn lan tỏa nghĩa tình

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, xã Lương Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Xã Lương Sơn hỗ trợ kinh phí sửa nhà ở cho người có công trên địa bàn.

Hiện nay, xã Lương Sơn có 441 đối tượng người có công và thân nhân người có công đang được hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội được xã thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chậm, sót. Cùng với đó, địa phương thường xuyên rà soát, nắm bắt hoàn cảnh của các gia đình chính sách để kịp thời hỗ trợ, giải quyết những khó khăn phát sinh.

Bên cạnh việc thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, xã còn đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân. Nguồn quỹ được sử dụng để xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế và thăm hỏi các gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Theo đó, xã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực như dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiêu biểu. Các hoạt động thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên, học sinh và đông đảo Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.

Các lực lượng ra quân dâng hương, dọn vệ sinh chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Lương Sơn.

Đồng chí Chu Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: “Đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện đạo lý và trách nhiệm của địa phương đối với người có công. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, không để người có công gặp khó khăn trong cuộc sống”.

Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Lương Sơn ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp nhân văn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đinh Thắng