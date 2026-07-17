Điểm nhấn trong xây dựng đô thị văn minh

Cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh đang được phường Phú Thọ triển khai đồng bộ, hiệu quả. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo đô thị.

Xây dựng tổ dân phố văn hóa

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, phường Phú Thọ thành lập 9 Tổ dân phố mới, giảm 12 đơn vị so với trước đây. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các chi bộ tổ dân phố cũng được thành lập với từ 5-7 đồng chí trong cấp ủy, tạo nền tảng để các tổ dân phố nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.

Chỉ sau hơn nửa tháng thành lập, các tổ dân phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân; tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, tuyên truyền, vận động người dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Phú Thọ trở thành đô thị văn minh, văn hóa.

Phường Phú Thọ huy động các nguồn lực để cải tạo các nhà văn hóa khu dân cư cũ trở thành nơi sinh hoạt của Nhân dân trong Tổ dân phố mới.

Đến tổ dân phố Hùng Vương - được thành lập trên cơ sở sáp nhập khu Tân Lập và khu Tân An - dễ dàng nhận thấy diện mạo văn minh ngay tại khu vực kinh doanh sầm uất nhất của phường. Các hộ kinh doanh sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Ông Vũ Tiến Hoàn - Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hùng Vương cho biết: “Muốn xây dựng đô thị văn minh thì trước hết phải có con người văn hóa. Vì vậy, chi bộ và tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng khu dân cư văn hóa, tuyến phố văn minh; nhất là các tiểu thương phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không bày bán hàng hóa lấn chiếm hành lang giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, vừa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”.

Đồng chí Đinh Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ trao đổi với người dân Tổ dân phố Hùng Vương.

Là cán bộ nghỉ hưu sinh sống tại tổ dân phố Hùng Vương, bà Nguyễn Thị Dụ luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Theo bà, mỗi khi phường phát động xây dựng các thiết chế văn hóa hay lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ bảo đảm an ninh trật tự, người dân đều đồng tình hưởng ứng.

Với sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên và sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay toàn bộ các tuyến đường trong tổ dân phố đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh. Hằng ngày, hội viên phụ nữ luân phiên dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ dọn dẹp vệ sinh để đường phố sáng, xanh, sạch đẹp.

Không chỉ riêng tổ dân phố Hùng Vương, người dân ở cả 9 Tổ dân phố của phường Phú Thọ đều tích cực đóng góp nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, chỉnh trang cảnh quan đô thị. Điều người dân cảm nhận rõ nhất sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chính quyền ngày càng gần dân, sát dân, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là động lực để người dân tích cực chung tay xây dựng đô thị văn minh.

Lập lại trật tự đô thị

Song song với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, UBND phường Phú Thọ tăng cường quản lý nhà nước về trật tự đô thị, quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông, từng bước trả lại đường thông, hè thoáng trên các tuyến phố.

Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, phường chỉ đạo các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép. Trọng tâm là giải tỏa toàn bộ lều quán, nhà tạm, biển quảng cáo, cây cối, hoa màu cùng hệ thống dây viễn thông, điện dân sinh lắp đặt trái phép trong phạm vi chỉ giới quy hoạch các khu đấu giá quyền sử dụng đất dọc tuyến đường 35m. Đồng thời, địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn.

Phường Phú Thọ xử lý nghiêm vi phạm về trật tự đô thị, trả lại đường thông, hè thoáng cho các tuyến phố.

Nhờ duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, tuần tra, nhắc nhở và vận động từ sớm, phần lớn các hộ dân có tài sản, vật kiến trúc nằm trong phạm vi quy hoạch đã chủ động tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, xây dựng trái phép hoặc không phép giảm đáng kể. Đây là bước đi quan trọng nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ trên địa bàn phường Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thọ cho biết: Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền phường xác định xây dựng đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương tập trung thực hiện đồng bộ hai nhóm giải pháp lớn, gồm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Theo đó, UBND phường đẩy mạnh quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, thực hiện tốt hương ước, quy ước tại các tổ dân phố, phấn đấu xây dựng phường Phú Thọ trở thành đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh và hiện đại.

Diệu Thu