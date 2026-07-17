Xã Hội Thịnh trao 657 suất quà tới người có công và thân nhân

{title}
{publish}
{head}
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, lãnh đạo xã Hội Thịnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình: bà Phạm Thị Bé, vợ liệt sĩ ở thôn Vân Nội; ông Nguyễn Đình Sang, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, 45 năm tuổi Đảng ở thôn Vân Giữa.
Lãnh đạo xã Hội Thịnh thăm, trao quà tri ân bà Phạm Thị Bé, vợ liệt sĩ ở thôn Vân Nội.
Tại các gia đình, lãnh đạo xã Hội Thịnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, xã Hội Thịnh tổ chức trao 657 suất quà tới người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn, với tổng kinh phí trên 550 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương.
Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, góp phần động viên người có công tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nguyễn Toàn
baophutho.vn Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua, xã Lương Sơn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời...
baophutho.vn Sáng 17/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Y học cổ truyền và Hội Đông y Thành phố Hà Nội tổ chức...
Theo dự báo, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, còn Trung Bộ tiếp tục nắng nóng.
Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đạt được sự đồng thuận tuyệt đối 100% về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8% và áp dụng từ ngày 1/1/2027.
baophutho.vn Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ...
baophutho.vn Thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, thời gian qua, tỉnh đã bố trí nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương ủy...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trước nguy cơ xảy ra mưa lũ cực đoan.