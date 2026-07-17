Xã Hội Thịnh trao 657 suất quà tới người có công và thân nhân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, lãnh đạo xã Hội Thịnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình: bà Phạm Thị Bé, vợ liệt sĩ ở thôn Vân Nội; ông Nguyễn Đình Sang, thương binh, nạn nhân chất độc hóa học, 45 năm tuổi Đảng ở thôn Vân Giữa.

Lãnh đạo xã Hội Thịnh thăm, trao quà tri ân bà Phạm Thị Bé, vợ liệt sĩ ở thôn Vân Nội.

Tại các gia đình, lãnh đạo xã Hội Thịnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, xã Hội Thịnh tổ chức trao 657 suất quà tới người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn, với tổng kinh phí trên 550 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh và địa phương.

Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách, góp phần động viên người có công tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nguyễn Toàn