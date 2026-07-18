Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đang được Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Không chỉ huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế, MTTQ cùng các đoàn thể còn kết nối các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, chăm lo trẻ em mồ côi, người lao động khó khăn, góp phần củng cố mạng lưới an sinh từ cơ sở để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ tặng quà cho gia đình ông Bùi Văn Tường trong ngày khánh thành ngôi nhà Đại đoàn kết.

Những ngày tháng Bảy, gia đình ông Bùi Văn Tường, hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) ở thôn 5, xã Yên Kỳ là một trong những hộ vừa được đón niềm vui từ chương trình xóa nhà tạm. Căn nhà Đại đoàn kết rộng 70m2 được hoàn thành sau gần hai tháng thi công với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của Quân chủng Hải quân hỗ trợ 80 triệu đồng thông qua Viện Kỹ thuật Hải quân; phần còn lại do gia đình, dòng họ và các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp.

Đối với gia đình ông Tường, ngôi nhà mới không chỉ giúp chấm dứt những ngày tháng sống trong căn nhà xuống cấp mà còn là điểm tựa để yên tâm lao động, phát triển kinh tế. Ông Tường xúc động chia sẻ: Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sinh sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp nghiêm trọng. Trời mưa gió, cả gia đình đều rất lo lắng. Nếu không có sự hỗ trợ của Nhà nước và các nhà hảo tâm, cùng bà con trong thôn, không biết đến bao giờ gia đình mới có được ngôi nhà kiên cố thế này.

Câu chuyện của gia đình ông Tường chỉ là một trong hàng nghìn mái ấm được dựng lên từ sự chung sức của cả hệ thống chính trị. Từ năm 2024 đến hết năm 2025, toàn tỉnh đã hoàn thành xóa gần 11 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng nghìn hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nơi ở ổn định để từng bước vươn lên thoát nghèo. Điều đáng quý là cùng với nguồn lực của Nhà nước và Quỹ “Vì người nghèo”, lực lượng Công an, Quân đội, các đoàn thể và Nhân dân đã trực tiếp góp sức đào móng, vận chuyển vật liệu, dựng nhà. Với phương châm “ai có gì giúp nấy”, nhiều địa phương huy động hàng chục nghìn ngày công lao động, hỗ trợ vật liệu xây dựng để các công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

5 năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp. Thông qua các đợt phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo”, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cùng nhiều hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khám chữa bệnh, chăm lo người có công, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động và trao gần 1,2 triệu suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 620 tỷ đồng.

Khởi công xóa nhà tạm cho gia đình ông Nguyễn Văn Liêu - hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phùng Nguyên.

Không chỉ chăm lo về nhà ở, MTTQ và các tổ chức thành viên còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến từng nhóm đối tượng cụ thể. Một trong những mô hình giàu tính nhân văn là chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn mang đến sự sẻ chia, bù đắp phần nào những mất mát về tinh thần cho trẻ em mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ đã kết nối nhận đỡ đầu 61 trẻ em, với tổng kinh phí hỗ trợ 800 triệu đồng, trong đó cấp tỉnh đỡ đầu 26 cháu, cấp cơ sở 45 cháu. Những khoản hỗ trợ thường xuyên cùng sự đồng hành của các “mẹ đỡ đầu” đã tiếp thêm động lực để nhiều em tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ.

Tinh thần sẻ chia còn được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực khác của các tổ chức thành viên. Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức 56 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 54.300 lượt người, gồm thiếu nhi và người dân, với tổng trị giá thuốc và quà y tế 850 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức 7 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 5.000 đơn vị máu, góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Hội Nông dân tiếp tục đồng hành cùng hội viên nghèo thông qua việc hỗ trợ vật tư, cây con giống, lương thực, ngày công lao động với tổng trị giá trên 350 triệu đồng, trực tiếp giúp 172 hộ phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hội Cựu chiến binh các xã, phường vận động hội viên đóng góp Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được gần 1,65 tỷ đồng, góp phần chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp MTTQ cũng đang triển khai xây dựng mô hình “An sinh cộng đồng - Kết nối nguồn lực bền vững” nhằm huy động sự tham gia của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng trong chăm lo các đối tượng yếu thế. Song song với đó, tiếp tục rà soát, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế, khám chữa bệnh và chăm lo người nghèo. Riêng trong 6 tháng đầu năm, gần 102 nghìn suất quà đã được trao tới hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khi mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân cùng chung tay sẻ chia, những mái nhà mới được dựng lên, những trẻ em mồ côi có thêm người đồng hành, những người lao động khó khăn được tiếp sức, những hộ nghèo có điều kiện phát triển sinh kế. Đó chính là nền tảng để MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm, bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phương Thanh