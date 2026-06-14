Giá vàng hôm nay (14-6): Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng

Giá vàng hôm nay (14-6): Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng 1,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi lên trên ngưỡng 4.200 USD/ounce.

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Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, Phú Quý cùng giao dịch vàng miếng ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI tăng giá vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch vàng miếng ở mức 144 – 147 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng so với sáng qua, giá bán ra cao nhất ở mức 147 triệu đồng/lượng, bằng giá bán ra vàng miếng.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 143,9 – 146,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào đối với vàng nhẫn 999.9 ở mức 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu DOJI giao dịch vàng nhẫn ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ tăng giá vàng nhẫn 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua, giao dịch ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng hiện neo ở mức 4.210 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trải qua thêm một tuần biến động mạnh khi lực mua trú ẩn an toàn xuất hiện trong những phiên đầu tuần nhanh chóng nhường chỗ cho đợt bán tháo giữa tuần, sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, xung đột tại Trung Đông leo thang trở lại và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất gia tăng. Những yếu tố này đã kéo giá vàng xuống sát ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi lên trên 4.200 USD/ounce vào cuối tuần.

Sau khi không thể chinh phục trở lại mốc 4.250 USD/ounce, giá vàng giao ngay chốt tuần ở mức 4.210 USD/ounce, đánh dấu thêm một tuần giảm giá liên tiếp.

Kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang tỏ ra thận trọng và chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trước cuộc họp của Fed, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân trở nên thận trọng hơn sau khi giá vàng giảm về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất. Đồng thời, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, cùng với việc công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới. Và nếu giá vàng “tạo đáy” mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Theo đó, dù xác suất chưa thực sự áp đảo, nhưng nhiều khả năng vàng đã hình thành vùng đáy ngắn hạn. Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ mất bớt vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng sẽ làm giảm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất. Kịch bản này chưa đủ để tạo ra một đợt tăng mạnh ngay lập tức, nhưng vẫn thiên về khả năng giá vàng sẽ cao hơn thay vì thấp hơn.

Giá bạc hôm nay

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2,572 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,652 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2,177 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,211 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2,179 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,224 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,789 triệu đồng/ounce (mua vào) và 1,794 triệu đồng/ounce (bán ra).

Theo qdnd