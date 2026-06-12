Yên Thủy làm theo lời Bác

Những con đường sạch đẹp hơn, khu dân cư ngày càng khang trang, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia kịp thời... Đó không chỉ là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước mà còn là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Yên Thủy. Khi lời dạy của Bác được cụ thể hóa bằng hành động, trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, đảng viên, việc học Bác đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của địa phương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế khu vực Yên Thủy cụ thể hóa bằng tinh thần trách nhiệm, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Học Bác gắn với nhiệm vụ chính trị

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã Yên Thuỷ đã nhanh chóng cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đây cũng là cách để đưa việc học và làm theo Bác trở thành động lực thúc đẩy phát triển, thay vì chỉ dừng ở nhận thức.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, việc triển khai nghị quyết được thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành. Mỗi chương trình, nhiệm vụ đều được lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể, gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để bảo đảm hiệu quả thực hiện. Trong quá trình đó, địa phương đặc biệt đề cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên - những phẩm chất luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ việc học Bác về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành 16 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó có nhiều mục tiêu mang tính đột phá như tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.300 tỷ đồng, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Việc học và làm theo Bác cũng được gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với 64 tổ chức Đảng và hơn 2.100 đảng viên, Đảng bộ xã chú trọng phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên được khuyến khích lựa chọn những việc làm cụ thể để đăng ký thực hiện, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Từ những chuyển biến trong nhận thức đến hành động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Yên Thủy đang từng bước trở thành nền nếp trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lan tỏa từ những mô hình gần dân

Nếu ở cấp ủy, chính quyền, việc học và làm theo Bác được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thì tại các khu dân cư, những giá trị ấy hiện hữu qua những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Khu phố Thống Nhất là một trong những điểm sáng tiêu biểu. Từng gặp không ít khó khăn về hạ tầng và đời sống dân cư, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong khu phố đã cùng chung sức xây dựng quê hương. Hơn 280 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động được huy động để sửa chữa đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan. Những con đường sạch đẹp hơn, môi trường sống khang trang hơn không chỉ làm thay đổi diện mạo khu phố mà còn củng cố niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng, chính quyền địa phương.

Ông Trịnh Dũng Hạnh - Bí thư Chi bộ khu phố Thống Nhất cho biết, cùng với đầu tư hạ tầng, khu phố đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nhờ đó, nhiều năm liền khu phố giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng.

Tinh thần học và làm theo Bác được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã thông qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội. Toàn xã có 11/17 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn kiểu mẫu và 6 sản phẩm OCOP được công nhận. Những kết quả này không chỉ phản ánh sự phát triển về kinh tế mà còn cho thấy hiệu quả của việc khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hoạt động trao tặng xe lăn cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những việc làm thiết thực góp phần đưa việc học và làm theo Bác vào cuộc sống.

Ở Yên Thủy, việc học và làm theo Bác còn được thể hiện bằng những nghĩa cử nhân văn, những hành động sẻ chia với những người đã dành tuổi xuân cho Tổ quốc. Vừa qua, Ngân hàng Agribank Chi nhánh Yên Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và Hội Cựu chiến binh xã trao tặng xe lăn cùng tiền mặt cho hai cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà trao tận tay không chỉ giúp các cựu chiến binh thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là lời tri ân chân thành đối với những người lính năm xưa.

Từ những việc làm nghĩa tình như thế, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái tiếp tục được bồi đắp, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn.

Minh Vũ