3 điển hình của LĐLĐ tỉnh được khen thưởng học và làm theo Bác

​Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Liên đoàn Lao động tỉnh có 3 điển hình vinh dự được khen thưởng trong tổng số 43 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trên toàn quốc.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phuc hồi chức năng Phú Thọ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Trong đó có 1 tập thể là Công đoàn cơ sở Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Phú Thọ; 2 cá nhân gồm đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch và đồng chí Bùi Thị Hải Dương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nhựa Lạc Sơn.

Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng thời, các điển hình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo Bác.

Đối với các cá nhân tiêu biểu, mỗi người đều thể hiện vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công đoàn; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, trách nhiệm và đổi mới.

Thu Hà


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phong cách Hồ Chí Minh Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Điển hình tiên tiến Tư tưởng Đạo đức Khen thưởng Lđlđ tỉnh Công đoàn cơ sở Học tập và làm theo bác Xây dựng Đảng
