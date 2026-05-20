Triển khai kế hoạch khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân

Chiều 20/5, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị thảo luận, triển khai Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đang cung cấp phần mềm quản lý cho ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về giải pháp đột phá nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Theo đó, mục tiêu cao nhất được UBND tỉnh đặt ra là phấn đấu mỗi người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Đây được xem là bước đi chủ động nhằm phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế cho người dân, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại, bền vững.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Trung phát biểu, làm rõ một số nội dung tại hội nghị.

Để triển khai hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh, Kế hoạch phân chia người dân thành 5 nhóm đối tượng cụ thể gồm: Người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo/cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn; trẻ em mầm non và học sinh phổ thông; người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp; cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang và các đối tượng còn lại.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tại hội nghị.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của kế hoạch năm 2026 là yêu cầu 100% kết quả khám phải được liên thông và tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Dữ liệu từ các buổi khám lưu động hay cố định tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường sẽ được cập nhật ngay vào phần mềm quản lý (HIS) và đồng bộ lên Hệ thống thông tin giám định BHYT cũng như cơ sở dữ liệu y tế của tỉnh. Điều này giúp người dân dễ dàng tra cứu lịch sử bệnh lý cá nhân và tiến tới thay thế hoàn toàn giấy tờ khi đi khám chữa bệnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận sự chủ động của Sở Y tế trong việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hiện thực hóa các đột phá về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là kế hoạch lớn, cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sát sườn với tất cả các sở, ngành và có tác động an sinh xã hội rất lớn. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để hoàn thiện dự thảo một cách bài bản.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thảo luận tại hội nghị.

Về phân kỳ lộ trình triển khai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chia làm các giai đoạn rõ ràng. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị tập trung rà soát và chốt số liệu tổng thể của hơn 4 triệu dân trên địa bàn, chia theo từng nhóm đối tượng, khu vực địa phương; làm rõ số lượng đã có BHYT và số ca đã khám lần đầu để tránh trùng lặp.

Giai đoạn thí điểm sẽ triển khai trước tại 1 - 2 xã, phường hoặc áp dụng trong vòng 10 - 20 ngày tại một địa bàn hoặc một khu công nghiệp cụ thể để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, triển khai diện rộng, gắn với kiểm tra, rà soát, đánh giá, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mục tiêu trước ngày 31/12/2026.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp thảo luận tại hội nghị.

Về cơ chế tài chính và quản lý, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và trình định mức chi phí theo hướng dẫn của Bộ Y tế để có cơ sở phân bổ ngân sách. Đặc biệt, khẩn trương rà soát thực tế hạ tầng công nghệ thông tin của toàn hệ thống y tế. Trên cơ sở đó, thiết lập hệ thống đồng bộ để trích xuất, nhập liệu và tổng hợp thành cơ sở dữ liệu chung của y tế tỉnh, phục vụ cho việc chia sẻ và khai thác sử dụng sau này. Cùng với đó, phải thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng nhập liệu và xây dựng hệ thống cảnh báo nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng trùng lặp khi một người đi khám nhiều lần trong ngày hoặc tại nhiều nơi khác nhau.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Triển khai Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Việc thực hiện thành công kế hoạch sẽ tạo nên một bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân Đất Tổ, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững.

Đinh Vũ