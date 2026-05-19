Giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Lai Đồng, Minh Hòa

Chiều 19/5, Đoàn giám sát số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Lai Đồng và Minh Hòa về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết trụ cột của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa bộ máy chính quyền đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh được quán triệt, cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch và nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn địa phương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Kinh tế - xã hội của các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Bí thư Đảng ủy xã Lai Đồng Đinh Thị Tuyết Mai báo cáo với đoàn giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Năm 2025, xã Lai Đồng hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Hiện địa phương có 12 hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, quý I/2026, Lai Đồng xếp thứ Nhất toàn tỉnh về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính...

Đối với xã Minh Hòa, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế đồi rừng, tập trung vào cây chè, cây nguyên liệu và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, địa phương chú trọng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa Phạm Quang Minh báo cáo với đoàn giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Tuy nhiên, hai địa phương vẫn gặp khó khăn như quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực cơ sở còn hạn chế. Hai xã đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, công nghệ thông tin và tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Quang cảnh buổi giám sát.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát; rà soát rõ kết quả, tồn tại, xây dựng giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Lê Hoàng