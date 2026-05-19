Triển khai đồng bộ công tác tổ chức, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 19/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Tỉnh ủy Phú Thọ về các chuyên đề liên quan đến công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Từ ngày 1/7/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với tổng số 68 cán bộ, công chức và người lao động.

Sau hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng Đảng và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Từ ngày 1/7/2025, đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu ban hành 88 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; số văn bản do Ban tham mưu chiếm khoảng 50% tổng số văn bản toàn tỉnh ban hành trong cùng thời gian.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong toàn hệ thống chính trị.

Ở cấp tỉnh, các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì ổn định tổ chức sau hợp nhất. Tỉnh thành lập 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các cơ quan của ba tỉnh cũ, bảo đảm hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã sắp xếp 18 đơn vị thuộc UBND tỉnh còn 13 đơn vị, giảm 5 đơn vị, tương ứng 27,8%; đồng thời sắp xếp 294 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành còn 250 đơn vị, giảm 44 đơn vị, tương ứng 14,9%.

Ở cấp xã, tổ chức bộ máy chính quyền xã, phường được kiện toàn đồng bộ, nhanh chóng ổn định. Đảng ủy các xã, phường được tổ chức gồm 444 ban chuyên môn và 31 trung tâm chính trị là đơn vị sự nghiệp công lập. UBND các xã, phường được kiện toàn với 592 phòng chuyên môn; hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã gồm 206 đơn vị, trong đó có 148 trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và 58 ban quản lý dự án.

Đến tháng 4/2026, toàn tỉnh đã điều động, tăng cường 695 cán bộ, công chức, viên chức về cấp xã, phường. Việc điều động, biệt phái được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với vị trí việc làm, góp phần tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cho cơ sở, bảo đảm bộ máy cấp xã vận hành ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 Nguyễn Thái Học kết luận hội nghị.

Liên quan việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kết luận giám sát đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 778-CV/BTCTU ngày 23/3/2026 hướng dẫn các địa phương thực hiện thống nhất chế độ tiền lương theo quy định mới; yêu cầu rà soát, thực hiện truy lĩnh và truy nộp bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ phụ cấp.

Về triển khai Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 và Kết luận số 12-KL/TW ngày 19/3/2026 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân.

Toàn tỉnh có 2.317/2.317 cấp ủy; 21.478/21.478 tập thể lãnh đạo, quản lý; 13.041/13.041 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện kiểm điểm đã thực hiện kiểm điểm đầy đủ. Đối với đảng viên, toàn tỉnh có 259.106 đảng viên; trong đó 232.273 đảng viên đã được kiểm điểm, đánh giá, xếp loại; 1.151 đảng viên chưa thực hiện đánh giá do mới kết nạp, nghỉ dài ngày hoặc chưa đủ thời gian công tác.

Tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được kiểm soát đúng quy định: đối với đảng viên đạt 19,64%; tổ chức cơ sở đảng đạt 19,14%; tập thể lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đạt 19,11%; cấp tỉnh đạt 19,44%; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đạt 19,50%.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Về việc thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm; thành lập 2 tổ rà soát tại 22 xã, phường để hướng dẫn, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá theo hướng thực chất, khách quan.

Nhìn chung, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Kết luận số 12-KL/TW được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ; bộ máy nhanh chóng ổn định, hoạt động nền nếp, bảo đảm tính liên tục, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và các đại biểu, thành viên đoàn giám sát tập trung làm rõ hơn về công tác giám sát thường xuyên đối với cấp xã sau sáp nhập; đánh giá tổ chức bộ máy của các xã, phường; nội dung phân cấp, phân quyền; chất lượng công tác cán bộ các xã, phường; nguyên nhân thiếu hụt cấp phó ở các xã, phường cũng như thời hạn điều động biệt phái tăng cường cho cấp xã; công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trong triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện các kết luận, quy định của Trung ương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp xã sau sáp nhập; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, nhất là ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bảo đảm thực chất, khách quan, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cũng đề nghị tỉnh chủ động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị để có phương án giải quyết; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lê Minh