Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát 4 nội dung tại phường Vĩnh Yên

Sáng 18/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Văn Cường - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát 4 nội dung tại phường Vĩnh Yên. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Đinh Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

4 nội dung kiểm tra, giám sát gồm: Việc triển khai thực hiện công tác tổ chức, hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số; việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo cấp quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, sau sáp nhập, phường Vĩnh Yên có diện tích tự nhiên 25 km2, dân số trên 56.000 người, 47 tổ dân phố, 82 tổ chức Đảng, 3.512 đảng viên. Là trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và trụ sở làm việc được đặt tại Đảng ủy, UBND thành phố Vĩnh Yên (cũ) nên việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của phường có nhiều thuận lợi.

Bộ máy sau kiện toàn cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị từng bước được cụ thể hóa rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội theo hướng chủ động, linh hoạt. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo đúng nguyên tắc, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường và vị trí việc làm, bảo đảm nguyên tắc 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ sản phẩm”.

Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, Vĩnh Yên đã triển khai thực hiện đồng bộ 6 nhóm giải pháp. Trong đó, xác định thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với tổ chức lại không gian kinh tế đô thị; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực và các sản phẩm kinh tế đặc trưng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 969,48 tỷ đồng, bằng 275% dự toán HĐND phường giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 98% kế hoạch tỉnh giao. Quý I/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 246,5 tỷ đồng, bằng 39% dự toán HĐND phường giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 16% kế hoạch tỉnh giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Huyến báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo cấp quản lý, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Quy định rõ việc gắn kiểm điểm với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương, giải trình và kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Năm 2025, toàn phường có 27 tập thể, 85 cấp ủy cơ sở, 114 cán bộ lãnh đạo, quản lý và 3.186 đảng viên đã thực hiện việc kiểm điểm nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định.

Về triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Chuyển đổi số - kiến tạo đô thị thông minh phường Vĩnh Yên giai đoạn 2026 - 2030”. Chỉ đạo tích hợp đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào nghị quyết và chương trình, kế hoạch công tác năm của Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Đồng thời, đưa nội dung chuyển đổi số vào chương trình làm việc thường xuyên của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ và Ban Chỉ đạo.

Năm 2025, Vĩnh Yên đạt và vượt các chỉ tiêu về chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính và điều hành công việc. 4 tháng đầu năm 2026, phường cơ bản hoàn thành việc rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa và “làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch.

Lãnh đạo phường Vĩnh Yên phát biểu đề nghị Trung ương và tỉnh sớm hoàn thiện nền tảng số dùng chung, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa Trung ương và địa phương; quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng trọng điểm; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, xử lý tài sản công, nhất là đối với trụ sở dôi dư và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung và có cơ chế hỗ trợ hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Tập huấn chuyên sâu cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thương mại - dịch vụ...

Đánh giá cao kết quả đạt được của phường Vĩnh Yên, đồng chí Đinh Văn Cường đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, tham mưu tỉnh ban hành các quy chế, quy trình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn. Chủ động tháo gỡ các khó khăn về công tác cán bộ, linh hoạt sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của bộ máy chính quyền và xây dựng cơ sở dữ liệu số, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị phường tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, cải cách thủ tục hành chính; đầu tư phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”.

Thuý Hường