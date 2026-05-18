Trao Huy hiệu 70 năm và 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Việt Trì

Sáng 18/5, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến thăm và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Việt Trì.

Trong đợt này, đảng viên lão thành Hà Văn Chấn, sinh hoạt tại Chi bộ khu Châu Phong - Gia Cẩm vinh dự được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Các đồng chí: Thiếu tướng Lương Quang Cương, sinh hoạt tại Chi bộ khu 4 - Dữu Lâu và Thiếu tướng Lê Đức Mạnh, sinh hoạt tại Chi bộ khu 10 - Trưng Vương được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Trong quá trình công tác, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đã đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang. Dù ở bất kỳ vị trí nào, các đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác và xây dựng địa phương, các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã thăm hỏi, chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành và đảng viên 45 năm tuổi Đảng vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, luôn là tấm gương sáng; tích cực tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Đình Thi đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm rà soát, tạo điều kiện để các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu được xem xét trao tặng Huy hiệu Đảng sớm theo quy định. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Vinh dự và xúc động khi được trao tặng Huy hiệu Đảng, các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên 45 năm tuổi Đảng bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm của người đảng viên, luôn gương mẫu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đức Anh