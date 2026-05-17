Hơn 200 lao động đăng ký việc làm tại Ngày hội việc làm xã Cẩm Khê

UBND Xã Cẩm Khê vừa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, thu hút hơn 800 người lao động, học sinh cùng đại diện các trường THPT, cơ sở đào tạo nghề, 16 doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng lao động trong và ngoài địa phương tham gia.

Ngày hội việc làm năm 2026 thu hút đông đảo người lao động và học sinh THPT trên địa bàn tham gia tìm hiểu thông tin tuyển dụng, tư vấn hướng nghiệp và đăng ký việc làm.

Tại chương trình, người lao động được trực tiếp tìm hiểu thông tin tuyển dụng, phỏng vấn và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề. Các đơn vị tuyển sinh, tuyển dụng cũng tư vấn về đào tạo nghề, nhu cầu lao động trong nước, ngoài nước và chính sách đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông qua chương trình, có hơn 200 lao động, trong đó có lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người chấp hành xong án phạt tù, đăng ký làm việc theo hợp đồng và thời vụ tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Cẩm Khê và vùng lân cận.

Các vị trí tuyển dụng tập trung ở lĩnh vực may mặc xuất khẩu, may thời trang, sửa chữa máy móc, điện tử... tại một số doanh nghiệp như Công ty TNHH YIDA Việt Nam, Công ty Dệt Regent, Công ty TNHH Toyo Solar, Công ty TNHH Vina Aron.

Cùng với kết nối việc làm, hơn 100 học sinh THPT được tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Giáo dục ACT có 72 học sinh đăng ký đào tạo các lĩnh vực tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất, phục vụ hành lý; 69 học sinh đăng ký nguyện vọng theo học các ngành điều dưỡng, y sỹ, dược, kỹ thuật y tế tại Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ngày hội việc làm góp phần tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin thị trường việc làm, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo nhu cầu, thúc đẩy phát triển thị trường lao động tại địa phương.

Anh Thơ