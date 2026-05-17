Công đoàn phường Việt Trì hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, ngày 17/5, Công đoàn phường Việt Trì phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà và giao lưu văn nghệ.

Công đoàn phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại chương trình, Công đoàn phường Việt Trì và Công ty TNHH Medlatec Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn. Theo đó, trong Tháng Công nhân năm 2026, Công ty TNHH Medlatec Việt Nam hỗ trợ 3.000 test xét nghiệm máu cùng hoạt động tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường trao 20 suất quà hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Các chi hội phụ nữ trên địa bàn cũng trao biểu trưng nhận đỡ đầu cho 5 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Nhớ về Bác - Tự hào người lao động Việt Nam”.

Chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Nhớ về Bác - Tự hào người lao động Việt Nam” có sự tham gia của các công đoàn cơ sở trực thuộc cùng các cụm, chi hội phụ nữ trên địa bàn phường, với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và giai cấp công nhân Việt Nam; góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên, hội viên và người lao động.

Tạ Thanh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng MTTQ Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh phường Việt Trì Tháng công nhân Hội Liên hiệp phụ nữ Lao động Việt Nam Chương trình Đoàn thanh niên chào mừng thành công đại hội
