Kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình

Ngày 18/5, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1956 - 2026). Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình.

Tiền thân là Trường Trung học Sư phạm Hòa Bình được thành lập tháng 10/1956, đến năm 1995 trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo hàng vạn giáo viên mầm non, tiểu học và THCS cho tỉnh Hòa Bình và khu vực Tây Bắc; đồng thời liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho hàng nghìn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Những năm gần đây, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng các ngành nghề ngoài sư phạm theo hướng đa ngành, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Với những thành tích đạt được, nhà trường đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đức Hinh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà trường thực hiện hiệu quả Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên; chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, nhà trường cần tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào Trường Đại học Hùng Vương theo đúng lộ trình, góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh đã tặng hoa chúc mừng và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập trường.

Nguyễn Thúy