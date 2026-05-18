Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy phường Hòa Bình

Ngày 18/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường Hòa Bình. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các nội dung kiểm tra gồm: Kết quả tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết: Sau sáp nhập, phường có diện tích hơn 39,3 km2, dân số 78.605 người, 94 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 171 tổ chức đảng trực thuộc, 7.399 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 10 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 30 đồng chí.

Thời gian qua, phường tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “gần dân, sát cơ sở”, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy của phường cơ bản được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác bàn giao hồ sơ, tài sản, tài chính được thực hiện chặt chẽ, không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Hệ thống hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ, 100% phần mềm dùng chung của tỉnh được triển khai hiệu quả.

Từ ngày 1/7/2025 - 30/4/2026, phường tiếp nhận hơn 10.477 hồ sơ trực tuyến. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,3%. Phường triển khai giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người dân, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, phường xác định trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, gắn với không gian hai bên bờ sông Đà. Năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 25.201 tỷ đồng. Quý I/2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt 110 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm. Trên địa bàn hiện có 923 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 23.640 lao động. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, phường Hòa Bình đứng đầu toàn tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai nhiệm vụ. Đến nay, phường hoàn thành 100% tiêu chí, nhiệm vụ giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trên hệ thống theo dõi của Trung ương. Hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì hiệu quả với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn chuyển đổi số cho hơn 90% hộ dân.

Phường Hòa Bình kiến nghị Trung ương, Chính phủ xem xét tăng biên chế phù hợp với địa bàn đông dân; nâng mức phụ cấp cho cán bộ cấp xã; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành và sớm ban hành các hướng dẫn liên quan đến Luật Đất đai năm 2024 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền phường Hòa Bình trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm thời gian qua. Kết quả bước đầu cho thấy tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nỗ lực lớn của đội ngũ cán bộ địa phương. Đặc biệt, phường đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền gần dân.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị thời gian tới, phường Hòa Bình tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp giải quyết công việc ở cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, cải cách hành chính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Địa phương cần tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị và thu hút đầu tư. Đặc biệt, phường cần phát huy lợi thế đô thị trung tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với cảnh quan sông Đà để tạo động lực tăng trưởng bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng chí đề nghị phường tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực quản lý, điều hành; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đồng thời, tăng cường đầu tư hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân, nhất là ở khu dân cư.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu Đảng bộ phường tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên thực chất, khách quan, gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mạnh Hùng