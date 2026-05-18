Xã Thanh Thủy kiến nghị phát triển thủ phủ du lịch khoáng nóng và bổ sung công chức chuyên môn sâu

Chiều 18/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm tổ trưởng đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Thủy. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Báo cáo 4 nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình làm việc, lãnh đạo xã Thanh Thủy cho biết: Xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính (các xã Sơn Thủy, Đoan Hạ, Bảo Yên và thị trấn Thanh Thủy cũ). Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống chính trị của xã nhanh chóng ổn định và kiện toàn, tinh gọn bộ máy với 29 cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đảng ủy xã đã ban hành 613 văn bản; UBND xã ban hành 6.876 văn bản để điều hành toàn diện các lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý đồng bộ tại cơ sở. Xã đã hoàn thành phân cấp, ủy quyền 135 nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết chế độ cho cán bộ dôi dư. Công tác bố trí chức danh chủ chốt không phải người địa phương được thực hiện nghiêm túc.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ, trong đó lĩnh vực thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu (chiếm 49,07%). Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, hoàn thành phủ sóng 4G toàn xã, triển khai 5G tại khu vực trung tâm, vận hành chính quyền số và kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả 25 khu dân cư.

Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Năm 2025, 51/51 tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97,8%. Ban Thường vụ Đảng ủy xã được Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; UBND xã được UBND tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc, xã Thanh Thủy kiến nghị Trung ương và tỉnh quan tâm, tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng số đồng bộ nhằm khẳng định vị thế “Thanh Thủy - Thủ phủ du lịch khoáng nóng của tỉnh Phú Thọ”.

Xã cũng kiến nghị bổ sung biên chế công chức chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực liên quan đến đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin... để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra, giám sát và lãnh đạo xã Thanh Thủy đã trao đổi, làm rõ hơn những nội dung liên quan đến: Quy mô của xã sau sắp xếp, sáp nhập; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã; tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ; việc quản lý, xử lý trụ sở dôi dư...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học biểu dương kết quả tích cực xã Thanh Thủy đạt được, nhất là việc nhanh chóng ổn định bộ máy sau sáp nhập, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và đạt bước tiến lớn trong chuyển đổi số, phát triển du lịch khoáng nóng.

Đồng chí đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành; tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận và tổng hợp kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất của địa phương trình Bộ Chính trị xem xét, giải quyết.

Đinh Vũ