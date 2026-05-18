Tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân các xã Đức Nhàn, Tân Pheo

Sáng 18/5, Đoàn giám sát số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đức Nhàn và Tân Pheo về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm tại địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi giám sát.

Nội dung giám sát tập trung vào 4 chuyên đề gồm: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết “trụ cột” của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Đức Nhàn, Tân Pheo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Sau sắp xếp, bộ máy hành chính từng bước được tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được phân công rõ ràng, hoạt động điều hành đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Lãnh đạo xã Đức Nhàn báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tại xã Đức Nhàn, thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 210 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của tỉnh; giải ngân vốn đạt 1,96 tỷ đồng, tương ứng 7%. Địa phương chưa có mô hình chế biến nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, chưa có sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, động lực tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững.

Kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2025, xã Đức Nhàn xếp thứ 147/148 xã, phường của tỉnh. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xóm còn yếu, chưa có đường truyền số cố định; tổ chuyển đổi số cộng đồng thiếu thiết bị hỗ trợ; kinh tế số quy mô nhỏ, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Đối với xã Tân Pheo, việc cụ thể hóa một số nội dung nghị quyết vào chương trình, kế hoạch thực hiện tại địa phương có thời điểm còn chậm; một số nhiệm vụ triển khai chưa đồng bộ. Công tác phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ở một số lĩnh vực còn hạn chế; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Trang thiết bị làm việc của xã còn thiếu và lạc hậu; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới gặp khó khăn do thiếu hụt hạ tầng phục vụ sản xuất. Năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn hạn chế, chưa áp dụng rộng rãi chuyển đổi số; nguồn lực ngân sách và xã hội hóa chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo xã Tân Pheo kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, hạ tầng và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, hạ tầng và chuyển đổi số; phản ánh tình trạng thiếu biên chế so với nhu cầu thực tế. Hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến đường 433 kết nối lên khu vực Đức Nhàn, Tân Pheo còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế rừng và du lịch.

Địa phương cũng cho biết việc chưa được đo đạc bản đồ địa chính chính quy gây khó khăn trong xác định loại đất phục vụ công tác quy hoạch, quản lý. Nhiều xóm chưa có hệ thống mạng internet ổn định, người dân thiếu thiết bị tiếp cận công nghệ.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các nghị quyết; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Trong đó, nhiều ý kiến đề nghị địa phương xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế đồi rừng gắn với bảo vệ môi trường, phát triển sản phẩm OCOP; tăng cường quản lý tài nguyên, xử lý tình trạng san gạt đất trái phép; xây dựng lộ trình cụ thể để cải thiện chỉ số chuyển đổi số của xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng ủy các xã Đức Nhàn, Tân Pheo trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy bằng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động phù hợp thực tiễn, bảo đảm tinh thần “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”; lựa chọn những nội dung trọng tâm trong các nghị quyết “trụ cột” để cụ thể hóa, phát huy thế mạnh về kinh tế tư nhân và văn hóa dân tộc của địa phương.

Đồng thời, cần rà soát chất lượng, trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ theo hướng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự liên kết giữa các xã; kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của hai địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao các thành viên đoàn giám sát tổng hợp, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

