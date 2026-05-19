Đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát Đảng

Ngày 19/5, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát một số kết quả hoạt động đối với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và lãnh đạo các ban Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai sâu rộng với quy mô lớn. Toàn tỉnh đã tổ chức kết nối trực tuyến tới khoảng 2.500 điểm cầu với 167.510 đại biểu tham dự. Sau hội nghị trực tuyến cấp tỉnh, các cấp ủy tiếp tục tổ chức học tập trực tiếp tại cơ sở, lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, bảo đảm 96% đảng viên tham gia nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Điểm nhấn nổi bật trong quá trình triển khai Nghị quyết là phong trào “Bình dân học vụ số”. Gần 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản phục vụ công việc. 100% học sinh từ bậc tiểu học được tiếp cận kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng.

Đặc biệt, 127/148 xã, phường đã triển khai hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn số; tỷ lệ người dân được hướng dẫn đạt khoảng 80%.

Nhiều mô hình chuyển đổi số cộng đồng phát huy hiệu quả như “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, “Làng số”, “Chợ phụ nữ online”... góp phần hình thành thói quen số trong Nhân dân, thúc đẩy kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cũng tại hội nghị, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sau sáp nhập, căn cứ tình hình thực tiễn, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 26 đoàn giám sát đối với 100% tổ chức Đảng trực thuộc, với tổng số 152 tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 4 chuyên đề, nội dung quan trọng liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số và đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác của Ban.

Nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng và thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhất là các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và tăng trưởng kinh tế. Việc tổ chức các đoàn giám sát được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng thể hiện tinh thần đổi mới, chuyển từ “hậu kiểm” sang “tiền kiểm”, tiên phong trong công tác số hóa dữ liệu ngành kiểm tra nhằm hiện đại hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định, lãnh đạo Tỉnh uỷ cùng các ban chuyên môn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng chí giao các ban chuyên môn chủ động nghiên cứu, rà soát và sớm có báo cáo giải trình đối với những nội dung đoàn đã chỉ ra. Đồng thời, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và trao đổi của đoàn kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 kết luận buổi làm việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 Nguyễn Thái Học ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; đặc biệt là việc tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, bài bản và xây dựng được nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát hiện sớm, ngăn ngừa từ xa các vi phạm, hạn chế phát sinh sai phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Lê Minh