Dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu 4 Yên Kiện, xã Chân Mộng tổ chức lễ dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2026).

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng các ban, ngành, đoàn thể đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam cũng như Nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chân Mộng nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gương mẫu, đổi mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Minh Tự


