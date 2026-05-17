Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri Phú Thọ về phần mềm quản lý lý lịch tư pháp

Bộ Công an đã có Văn bản số 1982/BCA-V01 trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ gửi tới Quốc hội về việc sử dụng phần mềm quản lý lý lịch tư pháp.

Cử tri tỉnh đề nghị: Rà soát các hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ, trong đó có phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; cử cán bộ đầu mối hỗ trợ, đảm bảo cho việc kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Công an trả lời như sau: Từ ngày 1/3/2025, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp.

Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai xây dựng hệ thống phần mềm mới quản lý lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu chuyên ngành thông qua các phương thức, nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông và tự động.

Đồng thời, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Lý lịch tư pháp, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật số 107/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp từ ngày 1/7/2026.

