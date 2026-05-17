Lập Thạch đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, xã Lập Thạch đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân. Từ việc xây dựng chính quyền số đến ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số đang tạo nên những chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cấp ủy, chính quyền xã Lập Thạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. UBND xã đã ban hành 92 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số, trong đó có 15 kế hoạch chuyên đề nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn người dân quét mã QR, thực hiện các bước nộp hồ sơ trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng.

Xã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Đến nay, 100% văn bản trao đổi trong công việc được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử. Tổng số chữ ký số đã được cấp là 45, trong đó có 8 chữ ký số cơ quan, tập thể và 37 chữ ký số cá nhân cho cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức liên quan giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Dương Thị Đức Hậu - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lập Thạch cho biết: Chúng tôi xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Vì vậy, xã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Địa phương cũng chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, thư điện tử công vụ và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng nhằm từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ, hiện đại.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cũng được triển khai thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị tập huấn, cuộc họp khu dân cư và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. “Điều quan trọng nhất là giúp người dân thấy được lợi ích của chuyển đổi số. Khi người dân hiểu, đồng thuận và chủ động sử dụng các nền tảng số thì chuyển đổi số mới thực sự phát huy hiệu quả” - đồng chí Dương Thị Đức Hậu chia sẻ.

Xã Lập Thạch hiện có 45 tổ công nghệ số cộng đồng với 225 thành viên. Thành viên các tổ thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, sử dụng các ứng dụng số phục vụ đời sống và tiếp cận thông tin trên môi trường mạng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy trình.

Cùng với xây dựng chính quyền số, xã Lập Thạch quan tâm cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 20.431 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 20.301 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,36%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,1%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,99%.

Trung tâm bố trí 3 máy tính có mã QR tra cứu thủ tục hành chính để người dân tự tra cứu và nộp hồ sơ trực tuyến. Cán bộ được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, thường xuyên hướng dẫn trực tiếp hoặc hỗ trợ qua điện thoại, Zalo đối với các thủ tục trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến từng bước được nâng lên.

Chị Khổng Thị Loan ở khu Song Vân chia sẻ: Lúc đầu, tôi khá lo vì không quen dùng điện thoại thông minh để làm thủ tục hành chính. Khi được cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại mà không phải đi lại nhiều lần như trước.

Không chỉ trong lĩnh vực hành chính công, chuyển đổi số còn từng bước đi vào đời sống sản xuất, kinh doanh của người dân. Nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số và sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối khách hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR, chuyển khoản ngân hàng ngày càng phổ biến.

Anh Nguyễn Tiến Thành ở khu Hưng Thịnh - chủ hộ kinh doanh cho biết: Hiện nay, phần lớn khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản hoặc quét mã QR nên rất thuận tiện. Tôi cũng thường xuyên đăng sản phẩm lên Facebook, Zalo để quảng bá và bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, lượng khách hàng tăng, việc quản lý bán hàng cũng dễ hơn trước.

Xã Lập Thạch cũng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nhiều lĩnh vực. Từ đầu năm 2026 đến nay, 100% thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được thanh toán trực tuyến. UBND xã chi trả các chế độ bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công thông qua tài khoản ngân hàng đạt 100%. Đồng thời, 100% các cơ sở y tế, trường học trên địa bàn đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch.

Trong thời gian tới, xã Lập Thạch tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ Nhân dân. Địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ và Nhân dân.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, chuyển đổi số ở Lập Thạch đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số văn minh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Dương Chung