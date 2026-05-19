Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên

Ngày 19/5, tại Đảng ủy phường Phúc Yên, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên. Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát số 1 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Sau sáp nhập, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập bài bản, nghiêm túc và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương; nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Trong đó, đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện và phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phụ trách. Đồng thời, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng các quy định, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu tại hội nghị.

Trong phát triển kinh tế, nhờ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và từng bước khơi thông các điểm nghẽn trên từng lĩnh vực, phường Phúc Yên đã tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực.

Quý I/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 270,5 tỷ đồng, bằng 40,8% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu làm rõ hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ việc quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số, đẩy mạnh các phong trào “Bình dân học vụ số”, “Ngày hội toàn dân học tập số”, phường Phúc Yên đã tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phường duy trì hiệu quả mô hình “Phường số - Tổ dân phố chuyển đổi số”; trên 65% hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tham gia các sàn thương mại điện tử, sàn giao dịch trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ứng dụng công nghệ số trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, rà soát, cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm khai thác hiệu quả lợi thế về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Các đại biểu cũng đề nghị địa phương bổ sung số liệu minh chứng cho những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế; tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp; có giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; nghiên cứu quy hoạch mới hệ thống nhà văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân sau hợp nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phúc Yên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực chuyên môn; tăng cường công tác quản lý và phát triển đô thị; đầu tư phát triển hệ thống giao thông tạo kết nối liên thông, mở ra không gian phát triển mới cho công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai; có giải pháp giải quyết tình trạng chung cư xuống cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

