Giá vàng hôm nay 19/5/2026 bật tăng, nguy cơ lao dốc vẫn chưa dừng

Giá vàng hôm nay 19/5/2026 tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ khi lực mua bắt đáy xuất hiện trở lại. Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 163,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/5/2026

Lúc 21h30 ngày 18/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.558 USD/ounce, tăng 17 USD. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.574 USD/ounce.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ. Đà phục hồi của kim loại quý vẫn bị hạn chế khi giá dầu tăng kéo kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên. Cùng với đó là căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz.

Thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất vào cuối năm nay, thay vì kỳ vọng cắt giảm lãi suất như giai đoạn đầu năm 2026.

Giá dầu Brent hiện dao động quanh 110,05 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức khoảng 101,77 USD/thùng sau khi từng tăng lên gần 112 USD và 104 USD/thùng trước đó.

Đồng USD giữ quanh mốc 99 điểm sau khi chạm đỉnh cao nhất trong 6 tuần, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục neo gần 4,6%.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh tại XS, cho rằng giá vàng đang duy trì trên mốc 4.500 USD/ounce, gần vùng thấp nhất của tháng 5. Kim loại quý có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong những ngày tới nếu căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Thị trường tuần này tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế Mỹ như nhà ở, sản xuất, tâm lý tiêu dùng và biên bản cuộc họp Fed. Tuy nhiên, diễn biến của giá vàng nhiều khả năng vẫn sẽ chịu tác động chủ yếu từ căng thẳng Trung Đông, giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/5/2026

Chốt phiên giao dịch 18/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 161,3-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC không thay đổi so với chốt phiên cuối tuần qua, niêm yết ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần qua, giao dịch ở mức 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục xu hướng giảm.

Đà tăng mạnh của tuần trước đã nhanh chóng bị xóa bỏ khi giá vàng quay trở lại vùng 4.515 USD/ounce. Biểu đồ kỹ thuật cho thấy vùng 4.700 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh, đồng thời trùng với đường trung bình động 50 ngày.

Điều này phản ánh phe bán vẫn đang chiếm ưu thế khi giá liên tục hình thành các đỉnh thấp dần kể từ mức đỉnh thiết lập cuối tháng 1.

Ông Kuptsikevich cũng lưu ý xu hướng bán ra thường gia tăng vào giữa tháng trong các tháng gần đây và mô hình này đang lặp lại trong tháng 5.

Theo chuyên gia này, đà giảm của vàng không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ các yếu tố chính trị và kinh tế, bao gồm việc tăng thuế tại một số quốc gia và lời kêu gọi cắt giảm mua vàng từ phía Ấn Độ. Bên cạnh đó, sự thất vọng của thị trường sau hội nghị Mỹ - Trung cũng thúc đẩy hoạt động bán vàng khi đồng USD tăng mạnh cùng giá dầu.

Kuptsikevich cho biết lực mua bắt đáy đang xuất hiện khi giá vàng tiến sát vùng 4.500 USD/ounce.

Về kỹ thuật, ông nhận định thị trường hiện chịu tác động trái chiều giữa đường trung bình động 50 ngày đang đi xuống và đường trung bình động 200 ngày vẫn duy trì xu hướng tăng, yếu tố đã nhiều lần hỗ trợ giá vàng trong hơn hai năm qua.

Trong những tuần tới, khi các tín hiệu kỹ thuật này hội tụ, áp lực bán có thể gia tăng và đẩy giá vàng về vùng 4.350 USD/ounce.

Theo vietnamnet.vn