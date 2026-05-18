Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục xuất hiện nhiều gam màu sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 26%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 13%; thu ngân sách đến đầu tháng 5 đạt trên 22.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn FDI đổ vào địa bàn đạt hơn 1,2 tỷ USD, gấp khoảng 6 lần cùng kỳ năm trước. Những con số đó cho thấy mục tiêu tăng trưởng hai con số của Phú Thọ không chỉ nằm trên giấy, mà đang dần hình thành bằng những chuyển động cụ thể của nền kinh tế.

Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 412.000 tỷ đồng, đưa Phú Thọ vươn lên nhóm các địa phương có quy mô GRDP lớn của cả nước.

Công ty TNHH Haesung Vina (KCN Khai Quang) - một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định

Điều đáng nói, kết quả đó có được trong bối cảnh tỉnh đồng thời phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn: Sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại bộ máy, điều chỉnh quy hoạch phát triển, xử lý các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng... Chính vì vậy, tăng trưởng không đơn thuần là câu chuyện của những chỉ số kinh tế mà còn phản ánh năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống.

Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng hai con số chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, khi quy mô GRDP đã lên tới hơn 412.000 tỷ đồng thì mỗi 1% tăng trưởng đòi hỏi nguồn lực rất lớn. Điều đó đồng nghĩa, muốn đạt mức tăng 11% - 12%, tỉnh không thể tiếp tục phát triển theo chiều rộng như trước, mà phải tái cấu trúc động lực tăng trưởng theo hướng hiện đại hơn, hiệu quả hơn.

Thực tế thời gian qua có thể thấy, Phú Thọ đang hình thành khá rõ những “cỗ máy” tăng trưởng mới. Công nghiệp tiếp tục đóng vai trò đầu tàu với mức tăng khoảng 15% - 16%, đóng góp gần 3/4 mức tăng GRDP chung. Nếu như trước đây, nhắc đến công nghiệp Phú Thọ, nhiều người thường nghĩ đến vật liệu xây dựng, dệt may hay chế biến truyền thống, thì nay cơ cấu đang chuyển mạnh sang điện tử, linh kiện công nghệ cao, cơ khí chính xác. Hàng loạt dự án lớn của các tập đoàn nước ngoài liên tục mở rộng đầu tư tại các KCN Bá Thiện, Thăng Long Vĩnh Phúc, Tam Dương... tạo hiệu ứng lan tỏa đáng kể.

Năm 2025, Phú Thọ thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 143% kế hoạch; thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 260,5 nghìn tỷ đồng, cao hơn 3,6 lần so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026, thu hút vốn đầu tư FDI đạt trên 1,2 tỷ USD, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ và đạt 75% kế hoạch năm. Cùng với đó, thu hút vốn DDI đạt trên 11,4 nghìn tỷ đồng, bằng 30% so với cùng kỳ và bằng 13,2% so với kế hoạch năm. Đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh có 1.850 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 45% so với cùng kỳ) với tổng số vốn trên 16.000 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ).

Đằng sau những con số là cả quá trình cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mới đây, trong buổi đối thoại giữa chính quyền tỉnh Phú Thọ và đại diện các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn, ông Lee Jong Young - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina Vĩnh Phúc (KCN Khai Quang) chia sẻ rằng, điều mà phần lớn doanh nghiệp quan tâm không chỉ là ưu đãi, mà là tốc độ xử lý thủ tục, sự đồng hành của chính quyền và khả năng kết nối hạ tầng. Đây cũng chính là những yếu tố Phú Thọ đang tập trung cải thiện.

Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh luôn đi kèm áp lực lớn. Nền kinh tế muốn phát triển bền vững không thể chỉ dựa vào FDI hay công nghiệp chế biến. Điều quan trọng là năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế trong nước, khả năng liên kết doanh nghiệp nội địa và chất lượng nguồn nhân lực.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh vẫn đứng ngoài chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; năng suất lao động chưa đồng đều giữa các khu vực. Đây là những nút thắt nếu không tháo gỡ sớm sẽ khiến tăng trưởng thiếu chiều sâu.

Một thực tế khác cũng đáng lưu ý là áp lực giải ngân đầu tư công. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh lên tới gần 22.000 tỷ đồng nhưng quý I mới giải ngân được khoảng 15%. Con số này cho thấy vẫn còn không ít dự án chậm tiến độ vì vướng mặt bằng, thủ tục hoặc năng lực triển khai. Trong bối cảnh tăng trưởng hai con số được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nếu vốn đầu tư công không được khơi thông kịp thời thì khó tạo hiệu ứng dẫn dắt cho nền kinh tế.

Thực tế ở nhiều địa phương cho thấy, nơi nào người đứng đầu quyết liệt, nơi đó tiến độ dự án chuyển biến rõ rệt. Điều này đặt ra yêu cầu phải siết chặt hơn nữa kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là với các lĩnh vực liên quan đất đai, quy hoạch, đầu tư.

Một điểm tích cực là cùng với tăng trưởng kinh tế, Phú Thọ đang chú trọng tới chất lượng phát triển. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%; 100% trung tâm xã, phường được phủ sóng 5G. Điều này phản ánh khá rõ xu hướng chuyển dịch sang mô hình quản trị hiện đại. Khi chính quyền số được thúc đẩy mạnh hơn, môi trường đầu tư sẽ minh bạch hơn, chi phí thời gian của doanh nghiệp giảm và năng lực cạnh tranh của địa phương cũng được cải thiện.

Trong kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu GRDP tăng khoảng 11% - 12% mỗi năm. Đó là mục tiêu cao, nhưng có cơ sở. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là biến khát vọng thành hành động cụ thể; biến nghị quyết thành chuyển động thực tế của từng ngành, từng địa phương và từng cán bộ thực thi công vụ.

Bởi xét đến cùng, tăng trưởng hai con số không chỉ để có thêm những bảng thống kê đẹp. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi là môi trường sống tốt hơn, cơ hội việc làm nhiều hơn, thu nhập cao hơn và một nền hành chính thực sự phục vụ. Khát vọng phát triển chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân cảm nhận được sự đổi thay trong đời sống hằng ngày. Đó cũng chính là thước đo rõ nhất chất lượng tăng trưởng của một địa phương đang bước vào chu kỳ phát triển mới.

Quang Nam