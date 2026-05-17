Khơi thông nguồn lực đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công được xã Vĩnh Tường xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện hạ tầng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Với nhiều giải pháp đồng bộ trong tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, huy động nguồn lực và tăng cường kiểm tra tiến độ thi công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đến từng dự án, địa phương đang từng bước khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực.

Tăng tốc công trình giao thông trọng điểm

Dự án đường nối từ ĐT.304 (thị trấn Tứ Trưng cũ) đến đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc (xã Vân Xuân cũ) là một trong những công trình giao thông quan trọng đang được địa phương tập trung triển khai. Dự án khởi công từ cuối năm 2023, có quy mô chiều dài khoảng 3,6km.

Tuyến đường được đầu tư đồng bộ nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và cầu trên tuyến, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm tải cho Quốc lộ 2C và ĐT.304, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, đến nay công trình đã đạt khoảng 94% khối lượng theo kế hoạch và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2026.

Anh Chu Văn Chiến, đại diện đơn vị thi công cho biết: “Chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án xã Vĩnh Tường đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng. Đồng thời, việc nghiệm thu, thanh quyết toán được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện để đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án”.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối từ ĐT.304 đến đường Vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc.

Nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công

Cùng với hạ tầng giao thông, lĩnh vực giáo dục cũng được địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tiêu biểu là dự án nhà lớp học đa chức năng 3 tầng với 12 phòng học tại Trường Tiểu học Tứ Trưng.

Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành, chỉ còn thực hiện nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy để bàn giao đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Tứ Trưng cùng cán bộ Ban Quản lý dự án kiểm tra công trình nhà lớp học 3 tầng trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Từ thực tế triển khai các công trình trọng điểm cho thấy, việc chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đã tạo chuyển biến tích cực về tiến độ thi công trên địa bàn xã.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Vĩnh Tường đã rà soát tiến độ từng dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, đồng thời tăng cường đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, địa phương đang rà soát khả năng huy động nguồn vốn từ quỹ đất đấu giá tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các công trình trên địa bàn xã. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt khoảng 16%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 13,3%.

Nguồn lực đầu tư công góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Vĩnh Tường.

Đồng chí Đặng Quốc Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường cho biết: “Địa phương đang tập trung ưu tiên các công trình đảm bảo an sinh xã hội, nhất là dự án giao thông, trường học và hạ tầng dân sinh; thường xuyên kiểm tra tiến độ tại hiện trường, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh thi công gắn với bảo đảm chất lượng công trình. Đồng thời, xã tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công.”

Việc nâng cao hiệu quả đầu tư công đang góp phần tạo diện mạo hạ tầng đồng bộ hơn cho xã Vĩnh Tường, nhất là ở các lĩnh vực giao thông, giáo dục và hạ tầng dân sinh. Đây không chỉ là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường kết nối vùng mà còn mở ra dư địa thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo động lực để địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Nguyễn Toàn