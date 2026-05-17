Vĩnh Tường tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Xác định phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, xã Vĩnh Tường ngoài đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, còn tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành 1 khu công nghiệp (KCN) và 1 cụm công nghiệp (CCN) với quy mô gần 300 ha, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH may mặc Việt Thiên.

Từ lợi thế đến hiệu quả kinh tế

Có hệ thống giao thông thuận lợi kết nối đường bộ, đường sông và đường sắt với các tuyến giao thông quốc gia, những năm qua xã Vĩnh Tường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực CN-TTCN. Xã chú trọng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối đến các khu, cụm công nghiệp.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, tạo sức hút đối với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện nay, xã Vĩnh Tường đã quy hoạch gần 350 ha đất phục vụ phát triển CN-TTCN. Trong đó, KCN Đồng Sóc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với quy mô hơn 206,5 ha; CCN Đồng Sóc có diện tích 75 ha.

Việc hình thành các KCN, CCN đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất CN-TTCN và hộ sản xuất nghề truyền thống mở rộng quy mô, ổn định hoạt động sản xuất. Riêng CCN Đồng Sóc hiện đã thu hút 18 dự án đầu tư, gồm 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 324 triệu USD và 12 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 10,6 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy đạt trên 93%.

Đến nay, trên địa bàn xã có hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động tại khu, CCN Đồng Sóc với nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH May mặc Việt Thiên là doanh nghiệp 100% vốn Hồng Kông (Trung Quốc) chuyên gia công hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Sau nhiều năm đầu tư tại Vĩnh Tường, doanh nghiệp đã xây dựng 5 phân xưởng sản xuất với hệ thống máy móc hiện đại, duy trì việc làm thường xuyên cho gần 2.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Sự phát triển của lĩnh vực CN-TTCN đã góp phần nâng tổng giá trị sản xuất năm 2025 của xã đạt 3.877,9 tỷ đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm hơn 60% cơ cấu kinh tế, tăng 11,76%; thương mại - dịch vụ chiếm gần 34%, tăng 8,29% so với năm 2024. Giai đoạn 2020 - 2025, giá trị sản xuất CN-TTCN của xã tăng bình quân trên 10%/năm, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào KCN Đồng Sóc thu hút lao động vào làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển CN - TTCN

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Tường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra 16 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Xã phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 10 -11%. Trong đó, công nghiệp -xây dựng tăng 11 - 12%, dịch vụ - thương mại tăng từ 8 - 9%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 105 triệu đồng, mỗi năm giải quyết việc làm mới từ 1.500 - 3.500 lao động.

Đồng chí Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường cho biết: "Để đạt được những mục tiêu đề ra, thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch chi tiết các KCN, CCN theo hướng đồng bộ, bền vững, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của xã và của tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; đồng thời cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xã ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, cơ khí, dệt may, chế biến nông - lâm sản và các ngành nghề TTCN; chú trọng đào tạo lao động có tay nghề, đồng thời có định hướng hỗ trợ các làng nghề đăng ký và bảo vệ thương hiệu...

Việc tập trung phát triển CN-TTCN đang trở thành hướng đi quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống người dân và tạo nền tảng để Vĩnh Tường phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Xuân Hùng