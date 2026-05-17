Minh Đài tiếp nối mùa vàng trù phú

Trời còn bảng lảng sương sớm, trên những cánh đồng lúa đã uốn câu ngả màu vàng chanh của xã Minh Đài rộn ràng tiếng máy gặt, tiếng cười nói của bà con nông dân bước vào mùa thu hoạch vụ Chiêm Xuân. Một vụ mùa bội thu không chỉ mang đến những sân lúa đầy, mà còn tiếp thêm niềm tin về cuộc sống ngày càng đủ đầy, no ấm nơi vùng cao.

Gieo cấy đúng khung thời vụ trà sớm, đến nay gia đình anh Đinh Công Đổi ở khu Chóc đã thu hoạch xong hơn 3 sào lúa vụ Chiêm Xuân và đang khẩn trương làm đất chuẩn bị cho vụ Mùa theo phương châm “thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đấy”. Vừa đảo mẻ lúa vàng ruộm trên sân, anh Đổi phấn khởi chia sẻ: "Năm nay gia đình cấy giống Nhị ưu 838, chăm sóc theo đúng hướng dẫn kỹ thuật nên năng suất ước đạt khoảng 2,6 tạ/sào. Nhờ liên tục được mùa, gia đình không chỉ đảm bảo lương thực mà còn có phụ phẩm phục vụ chăn nuôi, đời sống ngày càng ổn định".

Người dân Minh Đài thu hoạch lúa Chiêm Xuân tại Đồng Trám, khu Đường 2.

Theo anh Đổi, sản xuất nông nghiệp hôm nay đã khác trước rất nhiều khi khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, người dân được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Vụ Chiêm Xuân năm nay, toàn xã Minh Đài gieo cấy 410 ha lúa, đạt 100% kế hoạch; năng suất ước đạt 59,7 tạ/ha, sản lượng khoảng 2.447,7 tấn, tăng 41 tấn so với cùng kỳ. Cùng với đó, gần 80 ha ngô cho năng suất hơn 43 tạ/ha, sản lượng khoảng 340 tấn. Những năm gần đây, bà con đồng bào dân tộc thiểu số cũng từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mở rộng diện tích rau màu nhằm nâng cao thu nhập. Riêng vụ Chiêm Xuân năm nay, toàn xã gieo trồng gần 78 ha rau xanh các loại với sản lượng hơn 1.000 tấn. Diện tích sắn 129 ha tiếp tục được duy trì, góp phần đảm bảo nguồn thức ăn cho chăn nuôi.

Phát huy lợi thế đất đồi rừng, xã tập trung phát triển cây chè – cây trồng chủ lực của địa phương. Hiện toàn xã có hơn 2.263 ha chè, trong đó hơn 2.223 ha đang cho thu hoạch. Những đồi chè trải dài đang bước vào vụ thu hái búp lứa hai, hứa hẹn sản lượng gần 7.500 tấn. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục trồng mới, trồng lại 10 ha chè nhằm nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu.

Cùng với chè, khoảng 90 ha cây ăn quả, chủ yếu là bưởi đang được người dân chăm sóc theo hướng thâm canh, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt trong giai đoạn nuôi quả. Vụ trồng rừng năm nay, Minh Đài đã hoàn thành trồng mới 477 ha rừng, đạt hơn 115% kế hoạch, đồng thời trồng 28 nghìn cây phân tán, góp phần duy trì độ che phủ rừng trên 36,6%.

2.223 ha chè đang cho thu hoạch là nguồn thu ổn định giúp nhiều gia đình ở Minh Đài có cuôc sống sung túc.

Không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, Minh Đài còn chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị hàng hóa nông sản. Toàn xã hiện có 151 vùng chè tập trung với diện tích hơn 1.510 ha; 2 vùng sản xuất lúa tập trung diện tích 45 ha. Đáng chú ý, hơn 198 ha đã được chứng nhận tiêu chuẩn nông nghiệp và lâm nghiệp bền vững toàn cầu Rainforest Alliance; hơn 18 ha bưởi đạt chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP. Địa phương cũng đã được cấp 23 mã số vùng trồng chè với diện tích hơn 51 ha, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ và mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Hữu Thông, cán bộ Phòng Kinh tế xã Minh Đài cho biết: "Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của địa phương chuyển biến tích cực theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị hàng hóa. Xã đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ sản xuất, thúc đẩy cơ giới hóa trong các khâu làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, vận chuyển... Hiện hệ thống 71 công trình thủy lợi trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Từ nền tảng sản xuất nông nghiệp ổn định, nhiều mô hình kinh tế mới đang từng bước hình thành, phát huy hiệu quả như sản xuất, chế biến chè xanh chất lượng cao; thâm canh cây ăn quả; sản xuất gà ủ muối; chế biến mật ong hoa rừng; trồng cây dược liệu dưới tán rừng... Qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Thiết Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài khẳng định: "Nông nghiệp tiếp tục được xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu của địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp hàng hóa; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực và đặc trưng của địa phương. Trước mắt, Minh Đài quyết tâm triển khai thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông năm 2026 với mục tiêu gieo cấy 490 ha lúa, năng suất đạt hơn 55 tạ/ha; trồng 159 ha ngô với sản lượng khoảng 676 tấn; 106 ha rau màu cho sản lượng khoảng 1.420 tấn.

Những cánh đồng vàng nối tiếp mùa vàng, những đồi chè xanh trải dài trên sườn núi cùng nhịp sống lao động cần mẫn của người dân hôm nay đang tạo nên diện mạo mới cho vùng cao Minh Đài. Từ những mùa vụ no đủ, niềm tin về một miền quê thanh bình, trù phú và phát triển bền vững đang ngày càng hiện hữu.

Hà Phương