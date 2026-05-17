Giá cả thị trường ngày 17/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo nếp cẩm Tây Bắc

50.000 đồng/kg

2

Gạo bắc hương

23.000 đồng/kg

3

Cá rô phi lê

169.000 đồng/kg

4

Thịt đùi bò

373.000 đồng/kg

5

Nấm lộc nhung

70.000 đồng/100g

6

Mướp đắng (khổ qua)

22.000 đồng/500g

7

Xoài cát chu chín

79.900 đồng/kg

8

Kiwi vàng Newzealand hộp 2 trái

92.000 đồng/hộp

9

Tương cà chua Heinz chai 300g

36.600 đồng/chai

10

Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g

68.900 đồng/gói

11

Mỳ chính Ajinomoto JP 1kg

322.400 đồng/gói

12

Lốc 4 hộp sữa Milo yến mạch ít đường 115ml

20.900 đồng/lốc

13

Bánh bông lan Orion C’est Bon sợi thịt gà

21.300 đồng/gói

14

Bánh quy bơ Pep Farm Chessmen 206g

142.700 đồng/gói

15

Nước giặt Surf cỏ hoa diệu kỳ túi 3,3L

140.000 đồng/túi

Kết Đoàn

