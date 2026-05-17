Giá cả thị trường ngày 17/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nếp cẩm Tây Bắc
50.000 đồng/kg
2
Gạo bắc hương
23.000 đồng/kg
3
Cá rô phi lê
169.000 đồng/kg
4
Thịt đùi bò
373.000 đồng/kg
5
Nấm lộc nhung
70.000 đồng/100g
6
Mướp đắng (khổ qua)
22.000 đồng/500g
7
Xoài cát chu chín
79.900 đồng/kg
8
Kiwi vàng Newzealand hộp 2 trái
92.000 đồng/hộp
9
Tương cà chua Heinz chai 300g
36.600 đồng/chai
10
Hạt nêm Aji-ngon Ajinomoto gói 900g
68.900 đồng/gói
11
Mỳ chính Ajinomoto JP 1kg
322.400 đồng/gói
12
Lốc 4 hộp sữa Milo yến mạch ít đường 115ml
20.900 đồng/lốc
13
Bánh bông lan Orion C’est Bon sợi thịt gà
21.300 đồng/gói
14
Bánh quy bơ Pep Farm Chessmen 206g
142.700 đồng/gói
15
Nước giặt Surf cỏ hoa diệu kỳ túi 3,3L
140.000 đồng/túi
Kết Đoàn
