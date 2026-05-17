Nguyệt Đức tập trung xây dựng nông thôn mới hiện đại

Trước khi sáp nhập, 4 xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Trung Kiên, Trung Hà đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, xã Nguyệt Đức tập trung các nguồn lực nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Điểm sáng xây dựng NTM nâng cao

Giữa tháng 5, chúng tôi về thăm Làng văn hóa kiểu mẫu Đinh Xá. Trên những con đường ngang, ngõ dọc được trải nhựa phẳng phiu, rộng rãi, việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Dọc hai bên đường, nhiều đoạn được trồng cây xanh, hàng rào hoa được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Ông Tạ Xuân Dễ, 85 tuổi, là cán bộ nghỉ hưu cho biết: Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt mà Đinh Xá đạt chuẩn làng văn hóa kiểu mẫu từ năm 2023. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao. 100% đường thôn, xóm được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giúp việc đi lại ban đêm thuận tiện, an ninh được giữ vững. Toàn thôn không có hộ nghèo. Đến năm 2025, toàn xã có 31/32 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, trong đó có 10 thôn đạt thôn thông minh.

Đường vào Làng văn hóa kiểu mẫu Đinh Xá.

Đồng chí Tạ Hồng Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Nguyệt Đức cho biết: Để có điều kiện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, địa phương đã khai thác các nguồn lực, huy động sức dân là chủ yếu. Trong 3 năm triển khai chương trình NTM nâng cao, kiểu mẫu (2021-2024), toàn xã đã khai thác các nguồn lực đầu tư toàn xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Riêng xã Nguyệt Đức cũ đã huy động được hơn 257 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 5,9 tỷ đồng, còn lại là ngân sách xã để đầu tư xây mới, cải tạo nâng cấp gần 20 công trình cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, trường học, trạm y tế, chỉnh trang đường thôn, xóm đạt chuẩn NTM nâng cao hiện đại.

Đến nay, kết cấu hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư; 100% tuyến đường tỉnh, liên xã, trục thôn, ngõ xóm được đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bằng bê tông, thảm nhựa. Toàn xã có 128 tuyến đường xanh - sạch - đẹp do Nhân dân đóng góp xây dựng.

Cùng với đó, hệ thống giao thông nội đồng được cải tạo, nâng cấp, xây mới theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đảm bảo cho việc đi lại, phục vụ sản xuất của Nhân dân.

Hệ thống trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong xã.

Đường liên xã ở Nguyệt Đức xanh - sạch - đẹp.

Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyệt Đức, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 18 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng, trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu gồm: Thu ngân sách đến năm 2030 đạt 85,6 tỷ đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 250 tỷ đồng; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,5%; hơn 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 90% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 50% đạt chuẩn mức độ 2. Phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 90% số hộ và khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện đại.

Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 5 giải pháp chủ yếu. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào quản lý, sản xuất và đời sống xã hội được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả cao.

Tập trung cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng trung tâm xã, hệ thống giao thông nội đồng; duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao ở các thôn; chú trọng xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi.

Khuyến khích đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Mở rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến, hiện đại. Ưu tiên các mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sản xuất dưa lê Hàn Quốc ứng dụng công nghệ Israel đem lại thu nhập gấp 3 lần trồng lúa của anh Tạ Văn Hiệp, thôn Đống Cao.

Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức Nguyễn Lê Huy cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, toàn xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và Nhân dân để xây dựng Nguyệt Đức trở thành xã nông thôn mới hiện đại, văn minh. Trong đó, địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị, các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững; tạo môi trường phát triển kinh tế tư nhân.

Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế cho sản xuất và tạo dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Tăng cường các giải pháp giảm nghèo bền vững; chú trọng duy trì nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở các thôn dân cư.

Xuân Hùng