Giá cả thị trường ngày 18/5/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Gạo nương tím Điện Biên túi 5kg
240.000 đồng/túi
2
Gạo lứt trộn ngũ cốc
65.000 đồng/kg
3
Thịt đùi heo
39.500 đồng/300g
4
Thịt tôm giòn Minh Phú
240.000 đồng/kg
5
Nấm bào ngư xám
27.000 đồng/túi 300g
6
Rau lang
16.000 đồng/túi 400g
7
Dưa lưới Hami
49.000 đồng/kg
8
Bơ sáp
64.000 đồng/kg
9
Bơ thực vật Tường An hộp 80g
10.300 đồng/hộp
10
Dầu đậu nành Meizan 1 lít
51.500 đồng/chai
11
Đường đen nữ hoàng Biên Hòa gói 1kg
56.700 đồng/gói
12
Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc chai 520ml
136.300 đồng/chai
13
Nước tương nấm Shiitake Chin su chai 330ml
16.200 đồng/chai
14
Nước giặt Comfort dưỡng vải thanh lịch túi 3,6kg
149.000 đồng/túi
15
Vim trắng sáng hương chanh xả 870ml
34.500 đồng/chai
Kết Đoàn
