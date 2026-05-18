Giá cả - Thị trường
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giá cả thị trường ngày 18/5/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Gạo nương tím Điện Biên túi 5kg

240.000 đồng/túi

2

Gạo lứt trộn ngũ cốc

65.000 đồng/kg

3

Thịt đùi heo

39.500 đồng/300g

4

Thịt tôm giòn Minh Phú

240.000 đồng/kg

5

Nấm bào ngư xám

27.000 đồng/túi 300g

6

Rau lang

16.000 đồng/túi 400g

7

Dưa lưới Hami

49.000 đồng/kg

8

Bơ sáp

64.000 đồng/kg

9

Bơ thực vật Tường An hộp 80g

10.300 đồng/hộp

10

Dầu đậu nành Meizan 1 lít

51.500 đồng/chai

11

Đường đen nữ hoàng Biên Hòa gói 1kg

56.700 đồng/gói

12

Nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc chai 520ml

136.300 đồng/chai

13

Nước tương nấm Shiitake Chin su chai 330ml

16.200 đồng/chai

14

Nước giặt Comfort dưỡng vải thanh lịch túi 3,6kg

149.000 đồng/túi

15

Vim trắng sáng hương chanh xả 870ml

34.500 đồng/chai

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 18/5/2026


Kết Đoàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng giá cả thị trường Thanh lịch Điện biên Phú quốc Nữ hoàng Nước mắm Hàng hóa Thực vật Dưa lưới Tường
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long