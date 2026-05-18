Lai Đồng tạo đà bứt phá

Với trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, Lai Đồng là xã thuần nông còn nhiều khó khăn. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt nhiều chỉ tiêu đề ra. Với quyết tâm vượt khó cùng sự đồng lòng của Nhân dân, địa phương đang từng bước chuyển mình, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Hạ tầng giao thông tại khu Chiềng Lớn được quy hoạch đồng bộ.

Những tuyến đường bê tông rộng rãi tại khu Chiềng Lớn hôm nay đã tạo diện mạo khang trang cho nông thôn miền núi, với hệ thống hạ tầng giao thông được quy hoạch, cứng hóa đồng bộ. Dọc các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân.

Một trong những điểm nhấn nổi bật khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã trong công tác bảo vệ môi trường. UBND xã đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các ngành, đoàn thể xây dựng lò đốt rác mini tại các khu dân cư; đến hết năm 2025, toàn xã đã xây dựng được hơn 2.000 lò. Mô hình không chỉ giúp các gia đình chủ động phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp.

Các khu dân cư trên địa bàn xã Lai Đồng xây dựng mô hình lò đốt rác mini, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Hà Văn Quân - Trưởng khu Chiềng Lớn cho biết: “Ban đầu, khi địa phương triển khai mô hình lò đốt rác mini, nhiều hộ dân băn khoăn vì chưa quen cách làm. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ xã hướng dẫn cụ thể về cách xây dựng, phân loại và xử lý rác thải, gia đình tôi thấy mô hình thiết thực, dễ thực hiện và chi phí không lớn. Từ khi có lò đốt rác, rác thải sinh hoạt được xử lý ngay tại gia đình, đường làng ngõ xóm sạch sẽ hơn, môi trường cũng bảo đảm hơn. Người dân trong khu đều đồng tình, hưởng ứng và cùng nhau duy trì thực hiện.”

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền xã Lai Đồng đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát và đồng bộ. Trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến tích cực trong diện mạo nông thôn và đời sống Nhân dân.

Năm 2025, xã Lai Đồng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt trên 88,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,9%, thu nhập bình quân ước đạt gần 35 triệu đồng/người.

Trong phát triển kinh tế, xã Lai Đồng đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế. Cấp ủy, chính quyền đã xây dựng 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển các loại cây, con giống có giá trị kinh tế giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời định hướng mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

Toàn xã hiện duy trì và phát triển diện tích cây có múi gần 40 ha, trong đó trên 15 ha trong thời kỳ kinh doanh; nhân rộng mô hình chuối tiêu hồng với diện tích trên 40 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định cả về quy mô và tổng đàn. Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì trên 126 ha, sản lượng thủy sản khai thác năm 2025 ước đạt 39 tấn. Diện tích rừng trồng hơn 1.318 ha, trong đó trồng mới 643,7 ha rừng cùng 48.000 cây phân tán. Hoạt động khai thác rừng trồng tập trung đạt gần 630 ha, chủ yếu là keo và bồ đề, sản lượng ước đạt hơn 44,5 nghìn m3, giá trị khoảng 71,2 tỷ đồng.

Hộ dân xã Lai Đồng cải tạo vườn tạp để trồng cây màu, nâng cao thu nhập.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Toàn xã có 3.018 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,1%.

Trong xây dựng nông thôn mới, xã tiếp tục duy trì 3 khu dân cư nông thôn mới. Chương trình xóa nhà tạm được triển khai quyết liệt và hoàn thành 105/105 hộ theo kế hoạch, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,57 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng cho biết: Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững. Xã sẽ ưu tiên xây dựng và triển khai các nghị quyết chuyên đề về phát triển cây, con chủ lực, từng bước hình thành các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xã kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Đức Anh