Giá vàng sáng 18/5 tiếp tục điều chỉnh giảm theo giá thế giới

Sáng 18/5, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm theo giá thế giới.

Mở cửa phiên đầu tuần, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước, đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 4 đến nay. Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý... cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu và DOJI niêm yết ở mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước hiện vẫn đang bám sát xu hướng của giá thế giới.

Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.530 USD/ounce. Trước đó, có thời điểm giá rơi nhanh xuống sát vùng 4.480 USD/ounce rồi hồi phục trở lại lên trên 4.500 USD/ounce nhờ lực mua bắt đáy xuất hiện ở vùng giá thấp. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 144,1 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,4 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn 9999.

Diễn biến giá vàng thế giới cho thấy, thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co mạnh giữa lực bán chốt lời và nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng USD duy trì ở mức cao cùng lợi suất trái phiếu Mỹ tăng tiếp tục gây áp lực lên vàng, trong bối cảnh nhà đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.

Áp lực lên giá vàng còn đến từ việc thị trường ngày càng gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tiếp tục nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục nóng lên do giá năng lượng leo thang. Căng thẳng tại Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đang khiến giá dầu tăng trở lại, qua đó củng cố lo ngại lạm phát tại Mỹ.

Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán liên quan đến xung đột Iran hiện vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn với Iran, trong khi các cuộc thương lượng trung gian chưa mang lại kết quả rõ ràng. Điều này khiến thị trường lo ngại Fed sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian dài hơn. Trong bối cảnh lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lợi như vàng, kim loại quý đang chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vàng vẫn nhận được hỗ trợ nhất định từ nhu cầu trú ẩn và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương. Nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì quan điểm tích cực với vàng trong trung và dài hạn nhờ xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và những bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Về kỹ thuật, vùng 4.480 - 4.500 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn quan trọng đối với giá vàng. Nếu giữ được vùng này, kim loại quý có thể xuất hiện nhịp hồi phục trở lại hướng lên khu vực 4.530 - 4.550 USD/ounce. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và giá đánh mất mốc 4.480 USD/ounce, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

Theo baotintuc.vn