Gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

Ngày 18/5, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (VITRICHEM) tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, công nhân viên nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (19/5/1961 - 19/5/2026) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và tri ân những đóng góp của các thế hệ người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Trong không khí trang trọng, ấm áp, các thế hệ cán bộ, công nhân viên cùng ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Công ty - một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành hóa chất cơ bản Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, lao động sáng tạo để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Văn Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Hóa chất Việt Trì đã kiên cường bám máy, bám xưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, góp phần bảo đảm nguồn cung hóa chất phục vụ sản xuất và đời sống.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Công ty không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Các dây chuyền xút - clo công nghệ Membrane tiên tiến được đưa vào vận hành đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm năng lượng.

Hiện nay, Công ty sản xuất nhiều sản phẩm hóa chất cơ bản quan trọng như NaOH, HCl, Javen, Clo lỏng, PAC và Vi-CHLORiNE phục vụ nhiều ngành kinh tế và nhu cầu dân sinh.

Cùng với phát triển sản xuất, doanh nghiệp luôn chú trọng chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Văn Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty khẳng định, chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Công ty là kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, sự tận tâm và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đến giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay, các thế hệ người lao động Công ty luôn phát huy truyền thống kỷ cương, sáng tạo, nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh.

Lãnh đạo Công ty tặng hoa tri ân gia đình có 3 thế hệ công tác tại Công ty.

Những thành quả đạt được không chỉ khẳng định vị thế của Công ty trong ngành hóa chất cơ bản Việt Nam mà còn tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Anh Thơ