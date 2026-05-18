Phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế

Thời gian qua, xã Toàn Thắng đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Từ nguồn lực “đòn bẩy” này, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã hình thành và phát triển bền vững.

Người dân xã Toàn Thắng vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

Theo thống kê, xã Toàn Thắng thực hiện 13 chương trình tín dụng, đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 165 tỷ đồng, với hơn 4.000 hộ vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn dư nợ cao nhất trên 46 tỷ đồng; chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường trên 35 tỷ đồng; chương trình cho vay hộ thoát nghèo trên 29 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo trên 23 tỷ đồng...

Nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Gia đình anh Bùi Văn Bình, xóm Mương Dạ là một trong những điển hình. Năm 2022, từ khoản vay 100 triệu đồng chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, anh Bình đầu tư trồng 5ha cây keo và nuôi cá. Vườn keo sắp tới kỳ thu hoạch hứa hẹn cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Anh Bình chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp, tôi có điều kiện đầu tư sản xuất, cuộc sống dần ổn định hơn”.

Cùng với gia đình anh Bình, nhiều hộ dân khác đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, xã Toàn Thắng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và 4 tổ chức đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác bình xét, quản lý, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích. Toàn xã hiện có 58 tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Ông Nguyễn Vũ Hùng, Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng cho biết: “Chúng tôi xác định vốn tín dụng chính sách là một trong những giải pháp quan trọng để giảm nghèo bền vững. Xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn; đồng thời lồng ghép với các chương trình tập huấn khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả đầu tư”.

Nhờ phát huy tốt nguồn vốn ưu đãi, tỷ lệ hộ nghèo của xã Toàn Thắng giảm còn 5,07%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 8,92% vào cuối năm 2025. Nhiều mô hình như trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi... đã và đang phát triển mạnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực.

Thời gian tới, xã Toàn Thắng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn, gắn với hỗ trợ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đinh Thắng