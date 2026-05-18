Quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại

Trước những phương thức gian lận thương mại ngày càng tinh vi, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8 chủ động đổi mới phương thức kiểm soát, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ vi phạm giá cả trên thị trường truyền thống lẫn không gian số. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 8 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đội QLTT số 8 được giao quản lý địa bàn 11 xã thuộc huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc cũ. Đây là khu vực thương mại sôi động, phức tạp, trọng điểm là xã Thổ Tang - trung tâm trung chuyển, bán buôn hàng hóa quy mô lớn bậc nhất phía Bắc.

Dù phần lớn hàng nhập khẩu tại đây có hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi thông quan qua các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, tuy nhiên khi về Thổ Tang, hàng hóa nhanh chóng bị xé lẻ cho nhiều hộ kinh doanh. Đáng chú ý, một số đối tượng đã lợi dụng kẽ hở, dùng thủ đoạn quay vòng hóa đơn để đối phó, gây nhiều trở ngại cho việc kiểm tra, truy xuất nguồn gốc của cơ quan chức năng.

Bên cạnh phương thức truyền thống, hoạt động gian lận thương mại hiện nay chuyển dịch mạnh sang không gian số. Các đối tượng lập website, livestream chốt đơn công khai trên các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok. Các hàng giả mạo nhãn hiệu lớn (Adidas, Nike, Hermes, Chanel, Gucci...) được gom từ các chợ đầu mối Ninh Hiệp, Đồng Xuân (Hà Nội), tập kết tại các kho ẩn khuất trong khu dân cư và phân phối qua hệ thống chuyển phát nhanh. Điều này đang gây khó khăn lớn cho công tác xác định tụ điểm để kiểm tra, xử lý.

Trước tình hình đó, Đội QLTT số 8 đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trong 5 tháng đầu năm 2026, áp lực từ biến động địa chính trị thế giới đẩy giá xăng dầu, khí đốt tăng cao, dẫn đến nguy cơ găm hàng, ngừng bán để trục lợi tại một số địa bàn lân cận.

Đội QLTT số 8 đã tăng cường tần suất kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quản lý. Đồng thời, yêu cầu các chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá và ký cam kết không đầu cơ tích trữ. Nhờ vậy, địa bàn không xảy ra trường hợp vi phạm nào liên quan đến mặt hàng chiến lược này, bảo đảm lưu thông hàng hóa và ổn định hoạt động sản xuất của Nhân dân.

Song song với việc chấn chỉnh mặt hàng xăng dầu, Đội QLTT số 8 ra quân đồng loạt trên tất cả các lĩnh vực hàng hóa thiết yếu khác. Ông Bùi Thanh Tùng - Đội trưởng Đội QLTT số 8 cho biết: Đội bám sát diễn biến thị trường, quản lý chặt chẽ địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội cũng tăng cường kiểm tra đột xuất các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng, tồn dư chất nguy hại; chú trọng giám sát hoạt động thương mại điện tử để xử lý nghiêm hành vi bán hàng online vi phạm pháp luật. Đồng thời, đơn vị chủ động tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 8 đã thực hiện 14 lần kiểm tra, phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm pháp luật về thương mại. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu và tổ chức tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá gần 65 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội QLTT số 8 xác định đổi mới phương thức kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi quy trình nghiệp vụ; tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống xử lý vi phạm hành chính điện tử nhằm tối ưu hóa tính minh bạch, chính xác.

Đội sẽ tăng cường giám sát trên môi trường thương mại điện tử, chủ động sàng lọc thông tin và phối hợp với các nhà mạng, đơn vị vận chuyển để cắt đứt các chuỗi cung ứng hàng giả trực tuyến.

Bên cạnh các biện pháp chế tài, đơn vị chú trọng hơn nữa công tác truyền thông nhằm trang bị kiến thức nhận biết hàng thật, hàng giả cho người tiêu dùng. Từ đó, tạo cơ chế thông tin thông suốt để Nhân dân mạnh dạn, chủ động tố giác các hành vi vi phạm, cùng lực lượng chức năng chung tay xây dựng một thị trường minh bạch, lành mạnh.

Trần Tỉnh