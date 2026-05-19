Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình có con tử vong do đuối nước

Ngày 19/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với 5 gia đình có con tử vong do đuối nước trên địa bàn xã Sông Lô.
Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đoàn công tác đã thắp hương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân; động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định tinh thần và cuộc sống.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thắp hương chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại mất mát to lớn đối với các gia đình và địa phương; đồng thời cũng là lời cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng tránh tai nạn đuối nước. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có hình thức hỗ trợ phù hợp nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước ở trẻ em trong dịp hè.
Bên cạnh đó, cần rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra đuối nước để có biện pháp cảnh báo, phòng ngừa; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè; đồng thời phối hợp với gia đình tăng cường quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho các em.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo xã Sông Lô thăm viếng, chia buồn cùng gia đình các em học sinh.
Trước đó, chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Các nạn nhân gồm em N.T.L., sinh năm 2013, trú tại thôn Yên Kiều và 4 em B.X.N., N.M.Q., N.C.T., N.V.T., cùng sinh năm 2012, trú tại thôn Yên Phú, xã Sông Lô.
Trường Giang
