Thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến cao tốc trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030

Ngày 20/5, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Hội nghị được kết nối tới các địa phương có dự án đi qua nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến cao tốc trọng điểm. Đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc; đồng thời đang triển khai thi công khoảng 1.252 km, dự kiến hoàn thành trước năm 2027. Nếu các dự án bảo đảm tiến độ, tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước sẽ đạt khoảng 4.561 km, qua đó tạo nền tảng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác trên 5.000 km đường cao tốc.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Xây dựng dự kiến ưu tiên đầu tư hai nhóm dự án với tổng chiều dài khoảng 1.721 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 802.823 tỷ đồng. Trong đó, nhóm dự án thuộc Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có tổng chiều dài khoảng 1.251 km; nhóm các tuyến xử lý điểm nghẽn, tăng cường kết nối các cực tăng trưởng có chiều dài khoảng 470 km, bao gồm các tuyến: Phú Thọ - Hòa Lạc, Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên và Tuyên Quang - Hà Giang.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho biết, Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km0+00 - Km19+00) có chiều dài khoảng 12,25 km, đi qua địa phận phường Tân Hòa và xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.653 tỷ đồng, được thiết kế với vận tốc 80 km/h, quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, có dải phân cách và dải dừng xe khẩn cấp.

Hiện tỉnh đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương để triển khai dự án theo kế hoạch.

Đối với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19 - Km53) có chiều dài khoảng 34 km đi qua các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tiền Phong, Tân Mai của tỉnh Phú Thọ và xã Vân Hồ của tỉnh Sơn La. Tổng mức đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh khoảng 18.168 tỷ đồng. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; mặt bằng cơ bản đã được bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 1.640/8.332 tỷ đồng, tương đương 19,7% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi hiểm trở, điều kiện địa chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dự án có quy mô kỹ thuật lớn với nhiều hạng mục đặc biệt như cầu dây văng lớn, hầm xuyên núi và cầu trụ cao, đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp và thời gian thực hiện kéo dài. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng cũng tác động đến chi phí và tiến độ thi công.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí bổ sung khoảng 1.005,99 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương còn thiếu trong kế hoạch vốn năm 2027 để bảo đảm tiến độ dự án; đồng thời xem xét cho phép đầu tư mở rộng tuyến từ quy mô phân kỳ 2 làn xe lên hoàn chỉnh 4 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải và nâng cao hiệu quả đầu tư lâu dài.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), tuyến có tổng chiều dài khoảng 23 km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án gồm 3 hợp phần: giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, giải phóng mặt bằng tại Phú Thọ và mở rộng tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức BOT.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 10.475 tỷ đồng, diện tích thu hồi đất khoảng 253,82 ha. Hiện dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; nhà đầu tư đang thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe trong giai đoạn 2026 - 2030 và hoàn thiện lên 6 làn xe trong giai đoạn 2030 - 2035; đồng thời điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án trong giai đoạn phân kỳ từ 37,8% lên dưới 50%.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là mạng lưới đường bộ cao tốc có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí logistics và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như cả nước.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, Thứ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ sự cần thiết đầu tư, quy mô, hướng tuyến, tổng mức đầu tư và khả năng cân đối nguồn lực; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các địa phương cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu xây dựng và các điều kiện cần thiết khác để khi dự án được phê duyệt có thể triển khai ngay, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng giao các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của địa phương, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ theo quy định; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án.

