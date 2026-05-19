6 loại trái cây giúp kiểm soát calo và giảm mỡ nội tạng hiệu quả

Để kiểm soát mỡ nội tạng hiệu quả, bên cạnh việc tập luyện, bổ sung các loại trái cây giàu chất xơ và vitamin vào chế độ ăn là một giải pháp tự nhiên, nhẹ nhàng.

Bổ sung trái cây vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ hỗ trợ giảm mỡ bụng mà còn giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất phong phú, trái cây mang lại lợi ích vượt trội so với lượng đường trong bánh mì và carbohydrate tinh chế.

Theo Rachel Lancher-Canseco, chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận tại Trung tâm Y khoa Keck Medicine thuộc Đại học Nam California (Hoa Kỳ), chế độ ăn uống lành mạnh nên cố gắng bao gồm 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như béo phì hoặc đái tháo đường type 2.

Dưới đây là 6 loại trái cây thân thiện giúp hỗ trợ quá trình tiêu hao mỡ nội tạng:

1. Dưa hấu chứa ít calo giúp giảm cân

Với thành phần 90% là nước, dưa hấu là một lựa chọn tốt giúp giảm mỡ nội tạng và giữ dáng. Trong 100 g dưa hấu chỉ chứa khoảng 30 calo.

Dưa hấu là nguồn cung cấp dồi dào acid amin arginine. Các nghiên cứu cho thấy arginine không chỉ giúp cơ thể giữ nước mà còn tăng cường độ nhạy insulin, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo diễn ra nhanh hơn và ngăn ngừa sự tích tụ mỡ nội tạng.

Ngoài việc giúp cơ thể giữ đủ nước, ăn dưa hấu còn giúp tăng cảm giác no, nhờ đó bạn sẽ không bị thèm ăn giữa các bữa ăn.

2. Ổi giàu chất xơ làm tăng cảm giác no

Ổi là một loại trái cây nhiệt đới giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon, chứa nhiều chất xơ và giúp no lâu. Ổi không chứa cholesterol và có lượng đường ít hơn nhiều so với các loại trái cây khác như táo, cam và nho.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lander-Canseco, các loại trái cây chứa các chất phytochemical hay phytonutrient là những thành phần hóa học trong thực phẩm có tác dụng bảo vệ hoặc có lợi cho sức khỏe. Các chất phytochemical trong ổi đã được chứng minh là giúp giảm viêm, ngăn ngừa bệnh đái tháo đường và một số loại ung thư.

Lượng chất xơ dồi dào trong ổi giúp hệ tiêu hóa hoạt động chậm lại, mang lại cảm giác no bụng lâu dài. Ngoài ra, ổi có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp lượng đường trong máu ổn định, ngăn chặn cơ chế tích trữ mỡ nội tạng do dư thừa insulin.

Ổi là loại trái cây hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ nội tạng nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, lượng calo thấp và giàu chất chống oxy hóa.

3. Bưởi cải thiện tình trạng kháng insulin

Bưởi là một nguồn cung cấp pectin tuyệt vời - chất này đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Bưởi cũng chứa một lượng lớn vitamin C, acid folic và kali. Bưởi hồng và bưởi đỏ chứa nhiều vitamin A và lycopene - được chứng minh là giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bệnh thoái hóa thần kinh và bệnh tim mạch.

Các hoạt chất tự nhiên trong bưởi giúp cải thiện tình trạng kháng insulin. Khi cơ thể sử dụng insulin hiệu quả, năng lượng từ thức ăn sẽ được tiêu hao thay vì chuyển hóa thành mỡ nội tạng quanh vùng bụng.

4. Chuối cung cấp tinh bột kháng giúp giảm mỡ nội tạng

Với khoảng 105 calo và 3 g chất xơ cho một quả trung bình, chuối là món ăn nhẹ lành mạnh thay thế tốt cho các thanh năng lượng nhiều đường nhân tạo, vốn thường chứa nhiều đường và hóa chất. Mặc dù trung bình một quả chuối chứa 27 g carbohydrate nhưng loại trái cây này có thể giúp ngăn ngừa tăng cân vì giúp no lâu.

Chuối (đặc biệt là chuối hơi xanh) cung cấp tinh bột kháng (resistant starch). Loại tinh bột này nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và làm giảm sự hình thành mỡ nội tạng.

5. Cà chua giúp giảm tích nước

Cà chua là một loại quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm tích nước, giúp bạn cảm thấy bớt đầy hơi. Cà chua cũng giúp chống lại tình trạng kháng leptin. Leptin là một hormone báo hiệu não bộ tín hiệu đã no, từ đó giúp kiểm soát sự thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm mỡ bụng.

Hơn nữa, cà chua rất ít calo. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có 22 calo và một quả lớn có khoảng 33 calo. Cà chua cũng được coi là một loại thực phẩm giúp giảm cảm giác thèm ăn, do có chứa nhiều nước và chất xơ.

6. Quả mọng hạn chế tích tụ mỡ

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi...) có sức mạnh dinh dưỡng lớn và luôn được khuyến khích trong các chế độ kiểm soát cân nặng.

Theo chuyên gia Lander-Canseco, quả mọng có hàm lượng đường trên mỗi gam rất thấp. Chúng chứa nhiều anthocyanin - một nhóm chất chống oxy hóa mạnh. Thường xuyên ăn quả mọng giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm nhiễm toàn thân và hạn chế đáng kể xu hướng tích tụ mỡ nội tạng, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc đái tháo đường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không một loại trái cây hay quyết định ăn kiêng đơn lẻ nào có thể giúp bạn giảm cân hoàn toàn. Yếu tố cốt lõi để duy trì chế độ ăn lành mạnh, ưu tiên trái cây thay vì các món ăn vặt nhiều chất béo khi cần ăn nhẹ. Ngoài ra, việc tiêu thụ trái cây theo mùa cũng là cách giúp tối đa hóa các lợi ích cho sức khỏe.

Theo suckhoedoisong.vn