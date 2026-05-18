WHO báo động khẩn về Ebola ở châu Phi, Việt Nam tăng giám sát cửa khẩu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17/5 xác định đợt bùng phát dịch Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”, trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng.

Virus gây bệnh Ebola - Nguồn ảnh: thenativeantigencompany.com

Theo WHO, tính đến ngày 16/5, Cộng hòa Dân chủ Công gô ghi nhận 8 ca mắc được xác nhận bằng xét nghiệm, 246 ca nghi ngờ và 80 trường hợp tử vong nghi liên quan đến Ebola tại tỉnh Ituri. Trong khi đó, Uganda ghi nhận 2 ca mắc xác định, gồm một ca tử vong tại thủ đô Kampala. Cả hai bệnh nhân đều từng di chuyển từ Công gô.

WHO cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nhằm cảnh báo các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, không đồng nghĩa dịch bệnh đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người mắc bệnh hoặc người tử vong do Ebola. Virus cũng có thể lây qua các vật dụng, bề mặt nhiễm dịch tiết của bệnh nhân.

Các triệu chứng thường gặp gồm sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng và phát ban. Một số trường hợp có biểu hiện xuất huyết nghiêm trọng. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 21 ngày.

Trước diễn biến mới, Bộ Y tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, liên tục cập nhật thông tin từ WHO và cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế. Công tác giám sát tại các cơ sở y tế và kiểm dịch tại cửa khẩu cũng được tăng cường nhằm phát hiện sớm nguy cơ xâm nhập.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, cần theo dõi thông tin chính thức từ cơ quan y tế và WHO. Những người trở về từ khu vực có dịch nên tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Cũng lưu ý người dân tránh tiếp xúc trực tiếp với người có triệu chứng nghi nhiễm Ebola, cũng như máu, dịch cơ thể hoặc đồ dùng của bệnh nhân.

Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy hoặc xuất huyết sau khi đi từ vùng dịch về, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và chủ động khai báo lịch sử di chuyển, tiếp xúc để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp theo tình hình thực tế.

Theo Chinhphu.vn