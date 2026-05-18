Ăn cá nướng hoặc áp chảo có lợi ích gì cho não bộ và chứng mất trí nhớ?

Ăn cá nướng hoặc áp chảo cũng giúp bảo vệ não bộ và ngăn ngừa mất trí nhớ hiệu quả như cá hấp, giúp tăng thể tích chất xám, giảm nguy cơ mắc Alzheimer.

Ăn cá từ lâu đã được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nhờ hàm lượng acid béo omega-3 dồi dào, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe tim mạch và chống oxy hóa.

Tuy nhiên, một nghiên cứu đột phá mới đây được công bố trên Tạp chí Y học Dự phòng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, việc duy trì thói quen bổ sung cá vào thực đơn hàng tuần có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến cấu trúc của não bộ.

1. Lợi ích của thói quen ăn cá đối với sự phát triển não bộ

Các nhà khoa học tại Trường Y thuộc Đại học Pittsburgh, Pennsylvania đã thực hiện một phân tích chuyên sâu trên 260 người có chức năng nhận thức bình thường. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) não độ phân giải cao cho thấy một sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa các nhóm đối tượng tham gia nghiên cứu.

Những người có thói quen ăn cá nướng hoặc áp chảo ít nhất một lần mỗi tuần sở hữu thể tích chất xám lớn hơn đáng kể tại các vùng não quan trọng. Cụ thể, các khu vực chịu trách nhiệm về trí nhớ và chức năng nhận thức ở nhóm này phát triển tốt hơn so với những người không ăn hoặc ăn ít cá. Điều này cho thấy thói quen ăn uống lành mạnh có thể bảo vệ hệ thần kinh khỏi sự thoái hóa tự nhiên.

Một điểm đáng chú ý trong nghiên cứu này là phương pháp chế biến đóng vai trò quyết định đến hàm lượng dinh dưỡng, cá nướng hoặc hấp giữ được hàm lượng omega-3 cao hơn hẳn so với cá chiên, do các acid béo có lợi thường bị phá hủy ở nhiệt độ quá cao trong quá trình chiên rán.

2. Tăng cường ăn cá là cách đầu tư cho sức khỏe

Điều gây bất ngờ nhất trong nghiên cứu là sự gia tăng thể tích não bộ này không hoàn toàn phụ thuộc vào nồng độ omega-3 trong máu. Các nhà khoa học kết luận rằng chính hành vi ăn cá như một phần của lối sống lành mạnh chứ không chỉ đơn thuần là các yếu tố sinh học, đã giúp cải thiện sức khỏe não bộ.

Những người duy trì ăn cá nướng hoặc áp chảo thường có xu hướng quan tâm hơn đến sức khỏe tổng thể và có trình độ học vấn cao hơn, tạo nên một tác động cộng hưởng giúp giảm thiểu rủi ro mắc bệnh Alzheimer khi về già.

Nếu không có những đột phá y học hoặc thay đổi trong cách sinh hoạt, số người trên 65 tuổi mắc bệnh mất trí nhớ có thể tăng gấp ba lần vào năm 2050. Vì vậy, việc bắt đầu thói quen ăn cá ngay từ hôm nay chính là một khoản đầu tư thông minh cho sự minh mẫn và sức khỏe tinh thần trong tương lai. Hãy ưu tiên các món cá nướng, hấp hoặc áp chảo để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà thực phẩm này mang lại cho hệ thần kinh.

Theo suckhoedoisong.vn