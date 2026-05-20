Sập tường nhà do mưa lớn, 2 cháu nhỏ ở xã Cẩm Khê bị thương

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 22 giờ tối 19/5, mưa lớn đã làm sập bức tường nhà ông Phan Văn Thành (sinh năm 1952 ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê), đè vào 2 cháu nhỏ sinh năm 2022 và 2024 đang nằm trên giường ngủ, làm các cháu bị thương. Trong đó, cháu Phan T. L bị thương nặng, cháu Phan T. N bị thương nhẹ.

Các cháu đã được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

Hiện trường vụ sạt lở làm 2 cháu nhỏ ở xã Cẩm Khê bị thương.

Chính quyền xã Cẩm Khê đã huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân, tổ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể ở khu dân cư... đến hỗ trợ gia đình dọn dẹp, xử lý điểm sạt lở, ổn định cuộc sống; cán bộ xã đã đến thăm hỏi các cháu bị thương tại bệnh viện.

Đêm 19/5 và rạng sáng 20/5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa lớn tại nhiều địa phương, trong đó lượng mưa đo được ở xã Cẩm Khê gần 100 mm. Mưa làm đất bão hoà, gây ra sạt lở.

Dự báo, đợt mưa ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Phú Thọ tiếp tục đến ngày 21/5. Người dân cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

